Daļai skolēnu 9. klases eksāmenu sertifikāti īslaicīgi bija pieejami pirms oficiālā laika
Veicot sistēmu testēšanu, ceturtdien uz īsu brīdi daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, apstiprināja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
Oficiāli visi pamattermiņā un papildtermiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no piektdienas, 26. jūnija, plkst. 9.
Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē "eksameni.gov.lv", autorizējoties ar "E-klases" vai "Mykoob" piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami sešus mēnešus kopš to publicēšanas dienas.
Pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki centralizēto eksāmenu rezultātus varēs apskatīt arī vietnes "Latvija.lv" e-pakalpojumā "Mani dati izglītības reģistros", savukārt pašus sertifikātus varēs saņemt e-pakalpojumā "Izglītību apliecinošo dokumentu apskate un saņemšana". Šie pakalpojumi būs pieejami arī tiem skolēniem, kuru izglītības iestādēs neizmanto elektroniskos žurnālus "E-klase" vai "Mykoob".
Īpašos gadījumos sertifikātus no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas varēs izgūt un skolēniem nosūtīt arī izglītības iestādes.
VIAA atgādina, ka centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi tikai elektroniska dokumenta jeb e-dokumenta formātā un ir apliecināti ar VIAA kvalificētu elektronisko zīmogu. Tāpēc sertifikātus nav nepieciešams izdrukāt, un nav arī jāsteidzas tos iegūt pirmajā publicēšanas dienā, jo, piesakoties turpmākajām mācībām Latvijas vidējās vai augstākās izglītības iestādēs, sertifikātu iesniegšana nav nepieciešama. Izglītības iestādēm skolēnu eksāmenu rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt nākamnedēļ, no 3. jūlija.
Sākotnējos datus par aizvadītās centralizēto eksāmenu sesijas rezultātiem valstī Izglītības un zinātnes ministrija un VIAA sola prezentēt preses konferencē 8. jūlijā.