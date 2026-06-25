Liepājā atklāts jauns piedzīvojumu “Piejūras Tarzāna” parks
Pirms Līgo svētkiem Liepājā Jūrmalas parkā, Jūrmalas ielā 2 atklāts jauns piedzīvojumu “Piejūras Tarzāna” parks, papildinot pilsētas aktīvās atpūtas un izklaides piedāvājumu. Tas atrodas blakus kāpu zonai, iepretim Kristapa Porziņģa basketbola laukumam un lielajam laukumam, tikai dažu soļu attālumā no Baltijas jūras.
"Tarzāna parks” piedāvā iespēju tradicionālo svētku noskaņu papildināt ar aktīvu un aizraujošu pieredzi pašā Liepājas piejūras sirdī. “Līgo ir svētki, kuros svarīgākais ir kopā būšana un pozitīvas emocijas. Mēs redzam, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas aktīvu atpūtu, kas rada kopīgus piedzīvojumus un spilgtas atmiņas. “Tarzāna parks” sniedz iespēju to visu piedzīvot vienuviet – kustību, izaicinājumu un prieku,” uzsver “Tarzāna parka” Ivars Ciaguns.
Liepājas "Piejūras Tarzāns" atšķiras no citiem "Tarzāna" parkiem ar to, ka ir uzbūvēts uz stabiem un koka konstrukciju torņa, 3, 6 un 9 metru augstumā, saglabājot tradicionālo trašu formātu ar daudziem unikāliem un tieši Liepājai raksturīgiem šķēršļu elementiem. No katra līmeņa sākas sava šķēršļu trase ar 12 elementiem, kas piemēroti bērniem no 7 gadu vecuma un dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem. Visas trases aprīkotas ar nepārtrauktu drošības sistēmu, kas nodrošina drošu pārvietošanos visā maršrutā no starta līdz finišam. Papildus šķēršļu trasēm pieejami apmeklētāju iecienītie trošu nobraucieni 50 un 120 metrus gari, kas noslēdzas uz speciāli izbūvētas finiša platformas. Bērniem vecumā no 7 - 9 gadiem piemērotas ir divas vieglākās trases, kā arī 50 m garais nobrauciens, bet apmeklētāji no 10 gadu vecuma var izbaudīt visas trases.
Parka teritorija ir norobežota un labiekārtota – tajā var ne tikai izmēģināt savus spēkus “Piejūras Tarzāna” trasēs, bet arī ērti iekārtoties pie galdiņiem, vērojot citus trašu apmeklētājus. “Liepāja ir dinamiska piejūras pilsēta ar augošu aktīvās atpūtas piedāvājumu, un jaunais “Tarzāna parks” ir nozīmīgs aktīvās atpūtas galamērķis. Tas veidots tā, lai dažāda vecuma apmeklētāji varētu droši un aizraujoši pavadīt laiku svaigā gaisā, vienlaikus izbaudot unikālo Jūrmalas parka un jūras tuvumu,” norāda Ivars Ciaguns.
Liepājas “Piejūras Tarzāna” parks ir sestais “Tarzāna parks” Latvijā. Līdz šim šāda veida parki jau ir izveidoti Siguldā, Jūrmalā, Daugavpilī, Tērvetē un Liepāja Beberliņos. Parka patrodas Jūrmalas ielā 2, Liepājā.