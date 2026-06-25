Liepājā atklāts jauns piedzīvojumu parks "Tarzāns"
Liepājas Jūrmalas parkā pirms Līgo svētkiem atklāts jaunais piedzīvojumu parks “Tarzāns” ar trīs līmeņu torni, šķēršļu trasēm un 50 metru nobraucienu, papildinot pilsētas aktīvās atpūtas piedāvājumu. Parks piemērots dažāda vecuma apmeklētājiem un izceļas ar drošības risinājumiem un piejūras atrašanās vietu.
Pirms Līgo svētkiem Liepājā Jūrmalas parkā atklāts jauns piedzīvojumu parks “Tarzāns”, papildinot pilsētas aktīvās atpūtas un izklaides piedāvājumu. Parks atrodas vienā no apmeklētākajām vietām pilsētā – blakus bērnu rotaļu laukumam, Kristapa Porziņģa basketbola laukumam un tikai dažu soļu attālumā no Baltijas jūras.
Jaunā parka atklāšana sakrīt ar Līgo svētku laiku, kad cilvēki visā Latvijā izvēlas brīvdienas pavadīt pie dabas, ģimenes un draugu lokā. “Tarzāna parks” piedāvā iespēju tradicionālo svētku noskaņu papildināt ar aktīvu un aizraujošu pieredzi pašā Liepājas piejūras sirdī. “Līgo ir svētki, kuros svarīgākais ir kopā būšana un pozitīvas emocijas. Mēs redzam, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas aktīvu atpūtu, kas rada kopīgus piedzīvojumus un spilgtas atmiņas. “Tarzāna parks” sniedz iespēju to visu piedzīvot vienuviet – kustību, izaicinājumu un prieku,” uzsver “Tarzāna parka” Ivars Ciaguns.
Jaunais piedzīvojumu parks veidots ap trīs līmeņu torni 3, 6 un 9 metru augstumā. No katra līmeņa sākas sava šķēršļu trase ar 12 elementiem, kas piemēroti dažādām vecuma grupām un sagatavotības līmeņiem. Visas trases aprīkotas ar nepārtrauktu drošības sistēmu, kas nodrošina drošu pārvietošanos visā maršrutā no starta līdz finišam. Papildus šķēršļu trasēm apmeklētājiem pieejams arī 50 metrus garš nobrauciens no torņa augšējā līmeņa, kas noslēdzas uz speciāli izbūvētas finiša platformas.
“Liepāja ir dinamiska piejūras pilsēta ar augošu aktīvās atpūtas piedāvājumu, un jaunais “Tarzāna parks” ir nozīmīgs aktīvās atpūtas galamērķis. Tas veidots tā, lai dažāda vecuma apmeklētāji varētu droši un aizraujoši pavadīt laiku svaigā gaisā, vienlaikus izbaudot unikālo Jūrmalas parka un jūras tuvumu,” norāda Ivars Ciaguns.
Tarzāna parks ir piemērots bērniem no septiņu gadu vecuma. Jaunākie apmeklētāji var izmantot pirmā un otrā līmeņa trases, savukārt no desmit gadu vecuma pieejamas visas trīs trases un nobraucienus. “Paredzams, ka īpašu popularitāti šovasar iegūs 50 metrus garais nobrauciens no torņa augšējā līmeņa, kas apvieno adrenalīnu ar drošu un pieejamu piedzīvojumu dažāda vecuma apmeklētājiem,” papildina Ivars Ciaguns.
Liepājās piedzīvojumu parks ir sestais “Tarzāna parks” Latvijā. Līdz šim šāda veida parki jau ir izveidoti Siguldā, Jūrmalā, Rīgā (Mežaparkā), Daugavpilī un Tērvetē.