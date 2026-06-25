Valmierā vasaras pilnziedā izskanēs Burkānciema mūzikas svētki
Par skaistu tradīciju kļuvušie Burkānciema mūzikas svētki jau astoto gadu neformālā dārza gaisotnē pulcēs publikas iemīļotus, zināmus māksliniekus un jaunos talantus. 11. jūlijā pēcpusdienā Burkānciema republikā sava dārza vārtus Namdaru ielā kā katru gadu vērs šī pasākuma dvēseles Ritma un Aivars Cepīši.
Arī šogad svētku ietvaros izskanēs divi koncerti jūlijā un augustā. 11. jūlijā plkst. 17.00 Namdaru ielā 1 tiksimies svētku atklāšanas koncertā “Dārza stāsti. No Baha līdz Satī…”, savukārt 22. augustā plkst. 17.00 Brīvības ielā 7 izskanēs koncerts “Vakarvēja melodijas” (plašāka informācija par šo koncertu sekos vēlāk). Ieeja mūzikas svētku koncertos ir bez maksas.
Namdaru ielas dārza koncertā skanēs klasiskā mūzika no dažādiem gadsimtiem, dažādām gaumēm. Koncertā dzirdēsim operdziedātājus Antu Jankovsku un Nauri Indzeri, flautistu Reini Lapu, čellistus Ivaru Bezprozvanovu un Ilzi Petrovsku, vijolnieces Anitu Balčunu, Ilzi Dzenīti, Lieni Broku-Selecku, Annu Spalviņu un māsas Laimu un Lauru Uribes, kā arī pianisti Helēnu Laukmani, sola pasākuma rīkotāji. Koncertā kā katru gadu muzicēs arī Universum mūzikas un mākslas vidusskolas audzēkņi, savu dzeju lasīs Daina Sirmā, būs apskatāmas Ritmas Pētersones-Cepītes gleznas.
Koncertu vadīs Aivars Cepītis. Pēc koncerta rīkotāji kā ierasts aicina uzkavēties sirsnīgās sarunās un kopā baudīt Indras Vīlisteres un Indras Bērziņas pēc senām receptēm gatavotus ēdienus.