Augulis LVM darbinieku atbildību vērtēs pēc kiberincidenta seku novēršanas
Zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) AS "Latvijas valsts meži" (LVM) darbinieku atbildību saistībā ar kiberdrošības incidentu vērtēs pēc seku novēršanas, sacīja ministrs.
Augulis uzsvēra, ka pret LVM ir notikusi noziedzīga darbība un vispirms ir jāsakārto uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūra.
Ministrs piebilda, ka patlaban tehniskie speciālisti strādā pie LVM informācijas tehnoloģiju infrastruktūras sakārtošanas.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat ir atslēgtas vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
LVM akcentē, ka uzņēmuma IT komanda strādā ciešā sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv" un citām valsts atbildīgajām drošības iestādēm, risinot kiberdrošības incidenta radīto seku novēršanu.
"Cert.lv" apstiprināja, ka LVM infrastruktūru ir skāris kiberdrošības incidents. Sadarbībā ar uzņēmumu tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai incidenta ietekmi novērstu, tāpēc daļa publisko pakalpojumu nav pieejami.
Tāpat "Cert.lv" uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmu infrastruktūras uzturēšana nekādā veidā nav saistīta ar LVM infrastruktūru. Ar vēlēšanu sistēmām saistīto papildinājumu izstrāde no LVM puses ir sekmīgi pabeigta un nodota Valsts digitālās attīstības aģentūrai. Atbilstoši iepriekš plānotajam sistēmas vēl tiks pakļautas neatkarīgam drošības auditam, kuru veiks "Cert.lv" un SIA "Tet".
LVM apliecināja, ka uzņēmums ir vērsies Valsts policijā (VP) saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu. Vienlaikus iepriekš VP informēja, ka VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde, balstoties uz publiski pieejamo informāciju, pēc savas iniciatīvas ir sākusi resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un identificētu iespējamo personu, kura veikusi šīs darbības.
Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), SIA "Tet" un LVM. Attiecīgi tika izbeigts līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies".
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.