Šķūnī paslēptas personas un bēgšana mežā: svētku brīvdienās pie robežas aizturēti deviņi cilvēku pārvadātāji
Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturēja deviņus likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Svētdien, 21. jūnijā, veicot operatīvos pasākumus, robežsargi Demenes pagastā pārbaudei apturēja kādu Mercedes markas mikroautobusu, kuru vadīja Francijas pilsonis, bet blakus atradās vēl viens Francijas pilsonis. Mikroautobusam apstājoties, septiņas personas aizbēga uz meža pusi. Nekavējoties uzsākti meklēšanas pasākumi, kuru rezultātā pēc neilga brīža robežsargs ar dienesta suni konstatēja septiņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat robežsargi netālu no notikuma vietas apturēja kādu Lielbritānijā reģistrētu Mazda markas automašīnu, kurā atradās divi Latvijas pilsoņi, kas saistīti ar personu pārvadāšanu.
Pirmdien, 22. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas Salienas pagastā pārbaudei apturēja kādu Ford markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā konstatētas trīs personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt, veicot pārrunas ar pārvadātāju, noskaidrots, ka vēl četras personas atrodas viņa dzīvesvietā. Pārbaudot adresi, robežsargi šķūnī konstatēja iepriekš minētās personas.
Otrdien, 23. jūnijā, no Valsts policijas amatpersonām saņemta informācija par kādu ceļu satiksmes negadījumu Daugavpilī. Ierodoties notikuma vietā noskaidrots, ka pēc sadursmes no Polijas pilsoņa vadītās Volkswagen markas automašīnas aizbēga piecas personas. Robežsargi nekavējoties uzsāka personu meklēšanu un pēc brīža kopā ar igauņu robežsargiem, kas sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, konstatēja piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt trešdienas, 24. jūnija agrā rītā, robežsargi Lauceses pagastā pārbaudei apturēja kādu Citroen markas mikroautobusu, kuru vadīja Igaunijas pilsonis, bet blakus atradās Armēnijas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, robežsargi konstatēja 21 personu bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Vēl pēc dažām stundām Demenes pagastā robežsargi uzsāka pakaļdzīšanos kādai Volkswagen markas automašīnai, kuru vadīja Turcijas pilsonis. Kad automašīna apstājās, piecas personas aizbēga. Nekavējoties uzsākti meklēšanas pasākumi, kuru rezultātā igauņu kinologs ar dienesta suni, kurš sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, konstatēja piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā, kā arī pēc Krimināllikuma 2851. panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām. Diviem Francijas un vienam Polijas pilsonim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
45 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4.pantu.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 89 kriminālprocesus (no kuriem 26 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 77 personām.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat divpusējās sadarbības ietvaros atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Somijas un Igaunijas.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.