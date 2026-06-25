Vai atpazīsti šīs personas? Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus.
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Šodien 15:51
Valsts policija aicina palīdzēt noskaidrot attēlā redzamo personu identitāti
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamas personas!
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šo personu identitātes noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67500708, 25778530 vai 112!
Vai atpazīsti šīs personas? Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus.