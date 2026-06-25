Valsts policija aicina palīdzēt noskaidrot attēlā redzamo personu identitāti
Foto: Valsts policija
Vai atpazīsti šīs personas? Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus.
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Valsts policija aicina palīdzēt noskaidrot attēlā redzamo personu identitāti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamas personas!

Valsts policija aicina palīdzēt noskaidrot attēlā ...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šo personu identitātes noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67500708, 25778530 vai 112!

Foto: Valsts policija
Vai atpazīsti šīs personas? Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus.
Vai atpazīsti šīs personas? Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus.

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