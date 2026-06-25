Brīdina par stipru karstumu nedēļas nogalē
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu par stipru karstumu gaidāmajā nedēļas nogalē.
Piektdien saule mīsies ar mākoņiem, tomēr dienā valsts rietumu un centrālajos rajonos mākoņu būs mazāk nekā šodien. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt centrālajos un austrumu rajonos iespējami arī pērkona dārdi un stipras lietusgāzes. Naktī gaiss atdzisīs līdz + 13, + 18 grādiem, bet dienā teritorijas lielākajā daļā temperatūra pakāpsies līdz + 20, + 25 grādu atzīmei. Vietām Kurzemē gaisa temperatūra sasniegs jau + 28 grādus.
Nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs + 30 grādu atzīmi.
Teju visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, tādēļ dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tomēr mēneša beigās pēc karstākām dienām daudzviet veidosies pērkona negaisi, kas atnesīs stiprākus nokrišņus. Stiprais karstums atkāpsies jūlija sākumā, tomēr temperatūras saglabāsies vasarīgi siltas.