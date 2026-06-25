Daugavpils teātris sezonu noslēgs ar izrādi prestižā festivālā Kiprā
Daugavpils teātris šo sezonu noslēgs ar dalību Starptautiskajā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā, kur izrādīs šīs sezonas jauniestudējumu "Hekube".
Izrāde dalībai Starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā tika izraudzīta atlases konkursā. Izrāde tiks spēlēta 10. jūlijā un 11. jūlijā Pafas (Pafosas) brīvdabas amfiteātrī Odeonā.
Daugavpils teātra traģēdija "Hekube", kuru iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko-Bogdana, pirmizrādi piedzīvoja 15. novembrī. "Hekube" tika nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai "Boņuks", savukārt titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nupat nominēta "Spēlmaņu nakts" balvai kategorijā "Gada aktrise".
Kā skaidro Daugavpils teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Janīna Ivanova, šis festivāls, uzņemot izrādes no visas pasaules, nodrošina mūsdienīgu platformu teātra režisoriem un viņu radošajām komandām, lai tie piedāvātu sengrieķu tekstu interpretācijas savā valodā, piešķirot tām savas kultūras savdabīgo nokrāsu. Daudzi festivāla iestudējumi piedāvā novatorisku skatījumu uz klasiskajiem darbiem, izceļot sengrieķu dramaturģijas pārlaicīgo raksturu un vienlaikus ļaujot atklāt katras valsts neatkārtojamo kultūras identitāti. Festivālā līdz šim ir prezentēti iestudējumi no vairāk nekā 24 valstīm.
Šogad festivālā piedalīsies piecas izrādes: "Trojietes" (Spānija), "Līsistrate" (Grieķija), "Septiņi pret Tēbām" (Kipra), "Alkestīda" (Grieķija) un "Hekube" (Latvija).
Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jaunu sezonu teātris atklās augustā, kad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Savukārt durvis skatītājiem Daugavpils teātris vērs vaļā 5. septembrī, atklājot sezonu ar komēdiju "Ārkārtīgi svarīga persona (VIP)". Nākamajā sezonā Daugavpils teātrī tiks iestudēta Aleksandra Vampilova "Pīļu medības", izrāde taps režisoru Edgara Māliņa un Oļega Šapošņikova kopradē. Teātra repertuāru papildinās Henrika Ibsena "Spoki", kurus iestudēs režisors no Norvēģijas Terje Skunsengs-Neudērs. Taps arī mazās formas iestudējums Vadima Bogdanova režijā.