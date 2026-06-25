LVM turpina novērst kiberincidenta sekas; vēlāk gaidāms Cert.lv audits
Kopš svētku brīvdienām, kad tika konstatēts kiberdrošības incidents AS “Latvijas valsts meži” (LVM) informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā, Zemkopības ministrija (ZM) seko līdzi LVM un kiberdrošības ekspertu darbam, risinot kiberdrošības incidenta radīto seku novēršanu.
Pēc seku novēršanas Kiberincidentu seku novēršanas institūcija “Cert.lv” veiks pārbaudi (auditu), kā incidents varējis notikt un kādiem uzlabojumiem jāseko, lai nākotnē mazinātu līdzīgu incidentu iespējas.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās un iekšējās informācijas tehnoloģiju sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Savukārt kā sociālajos tīklos komentē "Cert.lv", ar vēlēšanu sistēmām saistīto papildinājumu izstrāde ir nodota VDAA, un tiks pakļauta "Cert.lv" un Tet veiktam drošības auditam. Tiek norādīts, ka vēlēšanu norises infrastruktūra nav saistīta ar LVM.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat ir atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Valsts policijas (VP) Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde, balstoties uz publiski pieejamo informāciju, pēc savas iniciatīvas ir sākusi resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un identificētu iespējamo personu, kura veikusi šīs darbības.
Jau ziņots, ka Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" un LVM. Attiecīgi tika izbeigts līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies".
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.