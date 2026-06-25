Jelgavas tirgus vairs nebūs tur, kur pircēji to pieraduši meklēt
Augustā Jelgavā mainīs tirgus atrašanās vietu, šodien lēma Jelgavas dome.
No 1. augusta jaunajai tirgus teritorijai Zemgales prospektā 19A un Sporta ielā 2B piešķirts tirgus statuss, šodien lēma Jelgavas dome. Vienlaikus no augusta tirgus statusu zaudēs teritorija Ausekļa un Uzvaras ielā.
Kā skaidro Jelgavas pašvaldība, jūlija beigās tirgus līdzšinējā vietā savu darbību beigs un turpmāk tas atradīsies jaunajā teritorijā. Par šim izmaiņām SIA "Jelgavas tirgus" jau iepriekš informējis visus nomniekus.
Līdz ar tirgus statusa piešķiršanu, domes sēdē saskaņoti arī Jelgavas tirgus noteikumi, kas nosaka tirdzniecības kārtību, kas būs jāievēro visiem tirgotājiem.
Paredzēts, ka tirgus Jelgavā strādās katru dienu no plkst. 7 līdz 19. Šosezon tirgotājiem tiek piedāvāta iespēja slēgt nomas līgumu par tirdzniecības vietām paviljonā vai atklātajā teritorijā, izmantojot savas nojumes vai tirgojoties no automašīnām. Nākamgad Jelgavas tirgus plāno nodrošināt stacionāras tirdzniecības vietas arī ārpus paviljona.
Šobrīd kopumā Jelgavas tirgū strādā vairāk nekā 100 nomnieki, kuriem tiek piedāvāta iespēja slēgt līgumu un darbu turpināt jaunajā tirgus teritorijā.