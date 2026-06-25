Piektdiena būs saulaina un silta.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +27 grādiem
Naktī uz piektdienu Latvijā vietām, galvenokārt austrumos, īslaicīgi līs, bet piektdien lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt valsts austrumos, mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.
Dienā lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains, vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādiem, vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +15…+17 grādiem. Piektdiena galvaspilsētā būs sausa un saulaina, gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz +22…+24 grādiem.