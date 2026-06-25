Salacgrīva paliek bez tiešā pārrobežu autobusa uz Igauniju
No 1. jūlija Igaunijas - Latvijas pārrobežu autobuss maršrutā Ikla-Ainaži-Salacgrīva vairs nebrauks uz Salacgrīvu, savukārt pārējie reisi šajā projektā tiks nodrošināti atbilstoši līdzšinējam kustības sarakstam, informēja projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Blūma.
Savukārt maršrutā Valga-Valka vasaras mēnešos izmaiņas nav plānotas, un tas turpinās kursēt atbilstoši līdzšinējam kustības sarakstam. Maršruta darbību vismaz līdz rudenim plāno nodrošināt Valgas pašvaldība. Par iespējamām izmaiņām pēc vasaras sezonas informāciju tiek solīts sniegt vēlāk.
Salacgrīvas iedzīvotāji ceļam uz Pērnavu turpmāk varēs izmantot vietējās nozīmes sabiedrisko transportu vai personīgo automašīnu, lai nokļūtu Ainažos un tad turpinātu ceļu ar pārrobežu autobusu uz Pērnavu, spriež projekta pārstāve.
No 1. jūlija autobuss, kas no Pērnavas izbrauc plkst. 8, vairs nekursēs uz Salacgrīvu. No Ainažiem tas dosies uz Iklas robežpunktu, pieturot pieturā "Brīvības iela". Autobuss, kas plkst. 10.40 izbrauc no Iklas robežpunkta, kursēs uz Ainažiem un tālāk dosies uz Pērnavu. Autobuss, kas no Pērnavas izbrauc plkst. 17.35, turpmāk kursēs tikai līdz Ainažiem. Autobuss maršrutā Ainaži - Treimane turpmāk izbrauks plkst. 18.50, kas ir par 39 minūtēm agrāk nekā līdz šim.
Kā tuvojoties projekta noslēgumam pauž projekta vadītāja Lelde Ābele, galvenais secinājums ir, ka projektā izveidotās pārrobežu autobusu līnijas Valga-Valka un Ikla-Ainaži-Salacgrīva esot "nepārprotami pierādījušas savu nepieciešamību un ilgtspējīgas attīstības potenciālu".
Ābeles skatījumā, projekts apliecinājis, ka pārrobežu sabiedriskais transports uzlabo iedzīvotāju piekļuvi darbavietām, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī citiem ikdienā nozīmīgiem pakalpojumiem, vienlaikus stiprinot abu valstu pierobežas reģionu sociālekonomisko sadarbību un veicinot to attīstību.
Pirmajos desmit darbības mēnešos maršrutu Valga-Valka izmantojuši vairāk nekā 8400 pasažieru, savukārt maršrutu Ikla-Ainaži-Salacgrīva - vairāk nekā 9700 pasažieru. Tomēr ilgtermiņā abu maršrutu ilgtspēja būs iespējama tikai ar abu valstu kopīgu iesaisti un vienošanos par pastāvīgu finansēšanas modeli, klāsta Ābele.
Aģentūra LETA jau vēstīja - lai turpinātu divu eksperimentālo autobusu maršrutu darbību Latvijas-Igaunijas pierobežā, gadā būtu nepieciešami 40 881 eiro.
Savukārt Satiksmes ministrija (SM) aģentūrai LETA uz jautājumu par iespējām finansēt šos maršrutus atbildēja, ka šogad diemžēl valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nav papildu finansējuma šāda veida projektu nodrošināšanai.
Projekta partneri ir izstrādājuši priekšlikumu, ka pēc projekta noslēguma abu valstu finansējums tiktu sadalīts vienādās daļās, sedzot maršrutu uzturēšanas izmaksas 50% apmērā katrai pusei. Šāds modelis ir izvēlēts tādēļ, ka maršruti sniedz vienlīdzīgu sabiedrisko ieguvumu gan Latvijas, gan Igaunijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, cik kilometru maršruts šķērso katras valsts teritorijā.
Tas nozīmētu, ka Valga-Valka maršrutam Latvijas līdzfinansējums būtu 17 236,54 eiro gadā. Ikla-Ainaži-Salacgrīva maršrutam nepieciešamais Latvijas līdzfinansējums būtu 23 644,52 eiro gadā, ņemot vērā arī biļešu ieņēmumus.
Svarīgi uzsvērt, ka šis ir projekta partneru priekšlikums, un galīgais finansēšanas modelis būtu jāsaskaņo abu valstu kompetentajām institūcijām, piebilst projekta vadītāja.
SM norāda, ka tā atbalsta iedzīvotāju mobilitātes veicinošu projektu īstenošanu un augstu vērtē pašvaldību iesaisti, meklējot dažādus risinājumus iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai, tajā skaitā pārrobežu sadarbībā.
SM skaidro, ka situācija pasažieru pārvadājumu jomā joprojām ir sarežģīta, ar budžetā paredzēto finansējumu 52,9 miljoniem eiro reģionālajiem autobusu pārvadājumiem, valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā un braukšanas maksas atvieglojumus visām noteiktajām iedzīvotāju grupām.