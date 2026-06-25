Godinot Jāni Streiču, izcilā režisora vārdā nosaukts asteroīds
2018. gada 9. oktobra naktī Latvijas Universitātes Baldones Astrofizikas observatorijā Saules sistēmas galvenajā asteroīdu joslā tika pamanīts jauns kustīgs kosmiskais objekts. Šī gada jūnijā tam iedots vārds, nosaucot par godu leģendārajam latviešu režisoram Jānim Streičam.
Pēc asteroīda atklājēja, Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūta vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša priekšlikuma Starptautiskā astronomu savienība (International Astronomical Union, IAU) apstiprinājusi asteroīda pastāvīgo numuru un vārdu, kas dots, godinot latviešu kinorežisoru Jāni Streiču.
“Izvēloties vārdu šim asteroīdam, es godinu izcilu latviešu kinorežisoru, kurš asprātīgi un ar mākslinieciski smalku humoru atainojis mūsu tautas sadzīves ritumu dažādos vēsturiskos posmos. Viņa filmās vērojami latviešu tautas centieni un mūsu pozitīvie tikumi, pie viena neslēpjot arī negatīvos aspektus. Streiča filmām piemīt īpašs vēsturiskais un kultūras nozīmīgums,” savu izvēli nodēvēt asteroīdu Streiča vārdā komentē Ilgmārs Eglītis.
Asteroīdu nosaukumu piešķiršana notiek saskaņā ar precīzu zinātnisko metodoloģiju. Pēc sākotnējās atklāšanas IAU kosmosa objektam piešķir pagaidu apzīmējumu. Tikai pēc vairāku gadu ilgiem novērojumiem, kad orbīta ir pietiekami precīzi noteikta, tas iegūst pastāvīgu numuru. Parasti šis posms ilgst vismaz piecus līdz septiņus gadus un pēc tam iespējama arī oficiāla vārda piešķiršana.
Nosaukuma piešķiršana par godu Jānim Streičam iekļaujas plašākā tradīcijā, kurā tiek godinātas kultūras un zinātnes personības ar paliekošu nozīmi sabiedrībā. Tas katram jaunatklātajam objektam piešķir unikālu identitāti Saules sistēmā. Šāds veltījums ne tikai atspoguļo konkrētā cilvēka radošo devumu, bet arī kalpo kā Latvijas kultūras un zinātnes starptautiskas atpazīstamības veicinātājs.
2018. gadā Latvijas pētnieka atklātais asteroīds saņēma pagaidu apzīmējumu 2018 RG17, un nu viņa ieteiktais asteroīda nosaukums ir oficiāli apstiprināts. Asteroīda (790358) Jānisstreičs diametrs ir apmēram viens kilometrs un vienu apli ap Sauli tas veic 5,36 gados.