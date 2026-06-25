Salaspilī top jaunais Centrālais laukums.
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Šodien 13:47
Salaspils centrā top zaļāka un ērtāka vide iedzīvotājiem
Turpinās intensīvi būvdarbi projekta “Salaspils pilsētas centrālā laukuma izveide – 1. kārta" ietvaros, informē Salaspils novada pašvaldība.
Tiek norādīts, ka jau drīzumā Salaspils centrā būs labiekārtota parka zona, jauns bērnu rotaļu laukums, pastaigu celiņi un atpūtas vietas, plaši dekoratīvie apstādījumi, gājēju tilts pāri dīķim, labiekārtots skvērs pie Līvzemes un Rīgas ielas krustojuma, kā arī jauna autostāvvieta.
Projekta teritorijas kopējā platība ir 11 451 kvadrātmetrs, savukārt kopējās izmaksas sasniedz 1,55 miljonus eiro. No tām 500 000 eiro veido ERAF finansējums, bet 1,05 miljonus eiro nodrošina Salaspils novada pašvaldība.
Projekts tiek īstenots, ievērojot Jaunā Eiropas Bauhaus principus – ilgtspēju, estētiku un pieejamību visām sabiedrības grupām.