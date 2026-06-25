Jelgavas dome nomainījusi divu skolu nosaukumus
Jelgavas dome šodien nolēma mainīt divu skolu nosaukumus.
Jelgavas 4. vidusskola no septembra tiks pārsaukta par Jelgavas Lielupes vidusskolu, savukārt Jelgavas 4. sākumskola kļūs par Jelgavas sākumskolu.
Kā skaidro pašvaldībā, šāds lēmums pieņemts, īstenojot mērķi pakāpeniski atteikties no skolu nosaukumos izmantotajiem skaitļiem un veidot nosaukumus, kas skaidrāk atspoguļo izglītības iestāžu identitāti, vērtības un attīstības virzienus.
Jelgavas Lielupes vidusskolas nosaukums izvēlēts, balstoties uz skolas kopienas balsojuma rezultātiem.
Nosaukuma izvēles procesā tika iesaistīti skolēni, vecāki un darbinieki, kuri vērtēja vairākus iespējamos nosaukumus, tostarp Mītavas vidusskola, Jelgavas Jāņa Čakstes vidusskola, Jelgavas mūzikas un sporta vidusskola un Jelgavas valstspilsētas vidusskola.
Vislielāko atbalstu guva nosaukums "Jelgavas Lielupes vidusskola".
Nosaukuma pamatojumā uzsvērta Lielupes īpašā nozīme Jelgavas identitātē un simboliskā līdzība starp upes nepārtraukto plūdumu un skolas attīstību. Tāpat kā Lielupe veidojas, satekot Mūsai un Mēmelei, arī skola apvieno dažādus cilvēkus, pieredzes un talantus vienotā kopienā. Nosaukums simbolizē izaugsmi, attīstību un atvērtību plašākai pasaulei, vienlaikus saglabājot ciešu saikni ar Jelgavu, skaidro vietvara.
Savukārt nosaukums "Jelgavas sākumskola" precīzi raksturo izglītības iestādes darbības virzienu un vietu izglītības sistēmā. Sākumskola ir nozīmīgs izglītības posms, kas nodrošina bērna pāreju no pirmsskolas uz pamatskolu un veido pamatu turpmākajai izaugsmei, skaidro pašvaldībā.
Jau 2025. gadā tika sākta viedokļu apmaiņa par iespējamiem Jelgavas 4. sākumskolas nosaukumiem, diskutējot par iestādes vērtībām, attīstības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem. Izvērtējot priekšlikumus, skolas kolektīvs un nozares speciālisti secināja, ka nosaukumā būtiski akcentēt piederību Jelgavai un izglītības pakāpi, ko iestāde īsteno.
Jaunie nosaukumi stāsies spēkā ar 2026. gada 1. septembri un attiecīgo izmaiņu reģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Neizpratni par skolu nosaukumu maiņu pauda Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors (ievēlēts no partijas "Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši"). Viņaprāt, skolu nosaukumu maiņa ir bezjēdzīga un neatstās ietekmi uz izglītības kvalitāti, līdz ar to šādam lēmumam neesot jēgas.