Valmieras vasaras teātra festivālā šogad - no izrādes zīdaiņiem līdz kantrīmūziklam estrādē
Valmieras vasaras teātra festivāls šogad norisināsies no 7. līdz 9. augustam, aicinot skatītājus satikties starp tiltiem – īstiem un iedomātiem. Festivāla centrālā norises vieta būs Gaujas apkārtne teritorijā starp trim tiltiem, pilsētvidi pārvēršot par telpu izrādēm, pastaigām, satikšanās reizēm un neierastiem skatpunktiem.
Šī gada festivāla tēma ir TILTI kā saikne, satikšanās un ceļš no viena krasta uz otru. Tilti starp skatītāju un izrādi, starp paaudzēm, pieredzēm un dažādām teātra formām. Arī festivāla programma šogad veidota kā daudzveidīgs teātra plenērs pilsētvidē, īpašu uzmanību pievēršot vizuālajai izteiksmei un atšķirīgām skatuves valodām.
Festivāla direktors Reinis Suhanovs: “2026. gadā Valmieras vasaras teātra festivāls ieiet jaunā desmitgadē un piedzīvo pārmaiņas arī programmas veidošanā. Turpmāk vairs nenošķirsim bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem paredzēto saturu, bet veidosim festivālu visai ģimenei. Viens no galvenajiem nākamās desmitgades uzdevumiem ir radīt lielformāta vakara izrādes, lai piesaistītu plašāku auditoriju, kā arī paplašināt starptautisko sadarbību bērnu un jauniešu teātra programmā.”
Šogad festivāla programmā būs vairāk nekā 10 iestudējumu visām paaudzēm, un pirmo reizi arī mazuļiem, sākot no 6 mēnešu vecuma.
Domājot par atšķirīgajām skatuves valodām, īpaši festivālam veidota lielformāta kantrīmūzikls “Gadsimta kāzas”, ko iestudēs režisore Paula Pļavniece sadarbībā ar domubiedriem, teātra trupu “Kvadrifrons”, scenogrāfiem Reini Bērziņu un Kati Krolli, kā arī komponistu Jēkabu Nīmani. Iestudējums notiks Valmieras brīvdabas estrādē, un tajā kopā ar profesionāliem aktieriem piedalīsies arī dziedātāji ROLANDS ČE un Sergejs Jēgers, Vidzemes pašdarbības kolektīvu dalībnieki, dejotāji un pat BMX riteņbraucēji. Šis būs kārtīgs Vidzemes vesterns. Stāsts par trauksmainiem piedzīvojumiem, nebeidzamiem ceļiem, dziļiem purviem un īstu, dzīvu mīlestību.
Paralēli izrādēm festivāls turpinās attīstīt starptautisko rezidenču programmu, producentu skolas darbību un nodrošinās tālākizglītības programmu profesionāļiem Bērnu un jauniešu teātra institūtā (BUJTI), kas nu jau vairākus gadus piesaista arī starptautiskus pasniedzējus.
Savukārt par muzikālo saturu un nakts dzīvi festivālā rūpēsies eksperimentālā brīvdabas mākslas festivāla “Optižūns” komanda. Programmu veidos daudzveidīgi performatīvi notikumi – dziesmu numuri, performances un īsizrādes. Nakts programmā skatītāji tiks aicināti atraisīt uzmanību un pieredzēt telpas un performantu klātbūtni, notikumiem norisinoties izkaisīti visā teritorijā un atbrīvojot skatītāju no tradicionālās “uzmanīgā skatītāja” lomas.
Izrādes pieaugušajiem
“Gadsimta kāzas”
Lielformāta kantrīmūzikls. Režisore Paula Pļavniece. Kad Valmieras estrādē izjūk grandioza laulību ceremonija, bīstamā glābšanas misijā uz Smilteni dodas bravūrīgais kāzu muzikants un mūžam skeptiskā līgavas māsa.
Ieteicamā auditorija: izrāde, kuras spēles stils var piesaistīt gan pieaugušos, gan jauniešus un bērnus.
Norises vieta: Valmieras pilsētas estrāde
“Lūziens”
Stāsti par lauztiem kauliem un sirdīm. Veltījums cilvēka dzīvībai.
Režisors Rihards Zelezņevs.
Ieteicamā auditorija: pieaugušie, 14+
Norises vieta: Valmieras Rūpniecības un eksporta parks, Meistaru iela 3
“Laipotāji”
Laikmetīga masku komēdija par cilvēkiem, kuri savā dzīvē vēlas tikt uz augšu, neskatoties uz grūtībām un nešķirojot līdzekļus, ko tas prasa. Režisors Kārlis Krūmiņš.
Ieteicamā auditorija: izrāde paredzēta pieaugušajiem, tomēr tās spēles stils var piesaistīt arī jauniešus un bērnus.
Norises vieta: Valmieras sākumskolas amfiteātris, Pāvila Rozīša iela 40A
“Caurums”
Poētiska fantāzija par to, ko nozīmē būt kopā, kad esi apmaldījies. Par ceļotājiem, kuri satiekas neeksistējošā vietā un vienīgais, kas viņus vieno, ir caurums. Izrādi veido režisors Elmārs Seņkovs un scenogrāfs Reinis Suhanovs kopā ar Fēru salu Nacionālā teātra aktieriem.. Ieteicamā auditorija: izrāde paredzēta pieaugušajiem, tomēr tās spēles stils var piesaistīt arī jauniešus un bērnus.
Norises vieta: laikmetīgā mākslas telpa Kurtuve, Rīgas iela 25A
“Urbānās animācijas māksla – Valmiera”
Īpašvietas pastaigu izrāde, kas pielāgota konkrētajai pilsētvidei, balstoties uz vietējo iedzīvotāju stāstiem un pilsētas vēsturi. Projekts līdz šim īstenots Somijā, Anglijā, Spānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Nīderlandē. Režisors Išmaels Falke (Somija).
Ieteicamā auditorija: pieaugušie
Norises vieta: izrādes sākums pļavā pie Teodora Ūdera ielas pirms Gaujas tilta
Izrādes bērniem un jauniešiem
“Kurš sēdēs viņai blakus?”
Viegli improvizēta komēdija ar skatītāju iesaisti par skolas salidojumu, kas atraisa važas senam mīlas trijstūrim. Režisors Ģirts Šolis.
Ieteicamā auditorija: 12+
Norises vieta: izrādes sākums pie tirdzniecības centra “Valleta”
“Pīķa dāma, parādies!”
Fantastikas drāma par to, kas notiek, kad jaunieši nolemj paspēlēties ar bīstamo vārdu kombināciju “Pīķa dāma, parādies!”. Režisors Agris Nātre.
Ieteicamā auditorija: 7+
Norises vieta: Plostnieku iela 12 (pagalms)
“Saprasties”
Izrāde kā izdomāts notikums novērotos faktos, kas meklēs atbildi uz jautājumu – vai pastāv valoda, kurā iespējams saprasties visiem? Režisore Liena Šmukste. Izrādē kopā ar profesionāliem aktieriem piedalās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra jaunieši.
Ieteicamā auditorija: 7+
Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
“Vēdera sajūtas”
Intīma un interaktīva dejas izrāde ģimenēm ar zīdaiņiem dzīvās mūzikas pavadījumā, sajūtu ceļojums, ko iedvesmojis ēdiens.
Režisore un horeogrāfe Hanna Bylka-Kanecka (Polija).
Ieteicamā auditorija: 6–15 mēnešus veci mazuļi (kas vēl nestaigā) kopā ar vecākiem
Norises vieta: Valmieras muzejs
Baltijs "Studentu šķūnis"
Pirmo reizi festivāla iekļautas studentu izrādes, kurā piedalīsies topošie teātra profesionāļi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Skatītājiem būs iespēja noskatīties trīs jauno mākslinieku veidotas izrādes, kas notiks Valmieras teātrī.
“Makbetiņš”, Latvijas Kultūras akadēmija.
Kas notiek, kad dzīve šķiet bezjēdzīga, bet cilvēks turpina cīnīties ar savām bailēm, vēlmēm un apsēstībām? Iedvesmojoties no Viljama Šekspīra lugas “Makbets”, izrāde ar melnu humoru un ironiju pēta vainas apziņu, vardarbību un eksistenciālus jautājumus.
Ieteicamā auditorija: pieaugušie (14+). Izrāde latviešu valodā.
“Riests. Dobjš rējiens. Nāve.”, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija.
Fiziska un emocionāli intensīva kustību performance par alkām pēc tuvības, cilvēka dzīvniecisko dabu un robežu starp maigumu un destrukciju. Poētiska, provokatīva un neparedzama pieredze. Ieteicamā auditorija: pieaugušie (16+). Izrāde bez valodas.
“Kurš sapņo pirmais?”, Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmija.
Izrāde par sapņošanu, radošo procesu un robežu starp iztēli un realitāti. Stāsts par cilvēkiem, kurus vieno vēlme piepildīt savus sapņus un nepazaudēt spēju iedomāties citu pasauli. Ieteicamā auditorija: pieaugušie un jaunieši (14+). Izrāde angļu valodā.