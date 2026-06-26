Vasara kopā ar “Riga Waterfront” - māksla, svētki un dzīves garša Daugavas krastmalā
Pilsēta vasarā atdzīvojas: tas ir gaismas, prieka un ziedēšanas laiks, kad uzplaukst ielu māksla, piepildot publisko vidi ar dzīvīgu rosību, mūziku un dažādiem kultūras notikumiem. Kultūrai un laikmetīgajai mākslai būs svarīga loma arī topošā “Riga Waterfront” kvartāla atmosfēras radīšanā. Reiz industriālajai Andrejostas apkaimei lemts pārdzimt par pievilcīgu un ilgtspējīgu dzīves telpu, kuras īpašo gaisotni un identitāti veidos ikvienam pieejamas izstādes, performances un kultūras notikumi Daugavas krastmalā. Kamēr jaunais kvartāls vēl tikai iegūst savas aprises, “Riga Waterfront” prezentācijas centrs Eksporta ielā 3A aicina ikvienu jau tagad baudīt aizraujošus vasaras notikumus.
28. jūnijā plkst. 15.00–20.00 jau trešo gadu pēc kārtas atgriežas “Riga Riverside Festival”. Sāc savu vasaru pie Daugavas priecīgā festivāla gaisotnē ar street food, dzīvo mūziku un aktivitātēm visai ģimenei!
30. jūnijā sadarbībā ar Flow Motion dibinātāju un instruktori Ievu Kočāni – ekskluzīvas pilates nodarbības ar skatu pāri Daugavai. Vakars kustībai, līdzsvaram un nesteidzīgai atmosfērai pie ūdens, kuru noslēgt ar gardiem Matcha bāra dzērieniem. Paredzētas vēl divas nodarbības, kuru datumi tiks izsludināti atsevišķi. Vietu skaits ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās. Vairāk par datumiem un pieteikšanos – “Riga Waterfront” lapā sociālo mediju platformā Facebook.
No 1. līdz 3. jūlijam – arhitektūras darbnīca “Past Forward: Industriālā mantojuma nākotne”. Iespēja arhitektūras, dizaina, būvniecības un citu saistīto nozaru studentiem meklēt jaunus risinājumus industriālā kultūras mantojuma integrēšanai mūsdienu pilsētvidē. Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja līdzdarboties ar nozares profesionāļiem arhitektiem Reini Liepiņu no arhitektu biroja “Sudraba Arhitektūra”, Frici Vilni no arhitektu biroja “Vilnis Mičulis”, Dagniju Smilgu no arhitektūras un pilsētplānošanas studijas “Urban Lab” u. c., sagatavot savas idejas un pretendēt uz 1000 eiro stipendiju. Dalība darbnīcā ir bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās termiņš – 18. jūnijs; pieteikuma anketa https://ej.uz/pastforward.
No 2. jūlija – brīvdabas kino seansi. Nāc kopā ar draugiem un izbaudi filmu īpašā brīvdabas atmosfērā pie Daugavas! Seansos skatāmās filmas tiks izziņotas atsevišķi. Visos filmu vakaros par popkornu parūpēsies rīkotāji, bet dzērienus un uzkodas varēs iegādāties uz vietas. Ieeja no plkst. 19.00, filmas sākums plkst. 21.00. Ieeja bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pasākuma rīkotāji aicina reģistrēties iepriekš “Riga Waterfront” lapā sociālo mediju platformā Facebook. Seansi arī 16., 23., 30. jūlijā, 6. un 13. augustā. Bet 22. jūlijā – īpašais bērnu seanss ar animācijas filmu “Apbrīnojamais Moriss” (Amazing Maurice) un “Teātris un Es” izrādi.
Līdz 23. jūlijam – mākslas objektu ekspozīcija jaunās kultūras iniciatīvas “CURRENT – Art & Event Series” ietvaros. Šī iniciatīva vēsturiskajā Andrejostas apkaimē aktualizēs laikmetīgo Latvijas mākslu un iepazīstinās ar spilgtākajiem vietējiem māksliniekiem. Ekspozīcijas centrālais objekts ir šī gada sākumā tapusī instalācija “The River of Timeless Evolution”, kas iepazīstina ar upi kā dabas spēku un vēstures nesēju: tā vienmēr plūst uz priekšu, vienmēr mainās, tomēr bezgalīgi atgriežas jaunās formās. Te skatāma arī metālmākslinieka Indriķa Ģelža skulptūra “New Knot”, kura radīšanā izmantots pulēts nerūsējošais tērauds un laka cilpveida formā, kas savērpjas atpakaļ sevī kā stingri nostiepta stīga. Skulptūras atstarojošā virsma šķietami ievelk apkārtējo telpu, bet mezgls kļūst par spiediena, pretestības un savienojuma simbolu.
No 18. jūnija – vasara kopā ar “Molberts” saldējumu, jo kas gan būtu vasara bez saldējuma! Ik pa laikam “Molberts” treileris būs sastopams pie “Riga Waterfront” prezentāciju centra.
Par šiem un citiem pārsteigumiem uzzini vairāk “Riga Waterfront” sociālo mediju kontos!