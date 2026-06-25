CVK līdz šim saņēmusi divus kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām
Līdz šim Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegti divi kandidātu saraksti 15. Saeimas vēlēšanām, bet piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai pieprasījušas 14 partijas un partiju apvienības, informēja CVK. Komisijā prognozē, ka tikpat daudz kandidātu sarakstu tiks iesniegts līdz termiņa beigām.
Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības (NA), bet ceturtdien pieņemts vēl viens saraksts - no politiskā spēka "Austošā saule Latvijai".
Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām - 5. jūlijam - klātienē pieteikta vēl piecu sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski.
Tuvākajās dienās plānota arī atsevišķu politisko spēku kandidātu sarakstu iesniegšana - 29. jūnijā plkst. 11 sarakstu iecerējusi iesniegt partija "Stabilitātei!", bet 1. jūlijā plkst. 14 - partija "Progresīvie".
Kā norāda CVK, kopumā 14 iespējamie saraksti būtu mazāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, kad tika iesniegti 19 kandidātu saraksti.
Jau ziņots, ka kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam, tos nogādājot CVK klātienē Smilšu ielā 4, Rīgā, vai arī attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu.
CVK uzsver, ka partijām un to apvienībām šajā periodā jānodrošina visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana atbilstoši normatīvajām prasībām. Pēc iesniegšanas CVK izvērtēs sarakstu atbilstību regulējumam, un tikai pēc to reģistrācijas saraksti tiks iekļauti vēlēšanu procesā.
15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.