Krievijas hakeri mēģina uzlauzt Ukrainas, Eiropas un ASV amatpersonu kontus saziņas lietotnēs
Ukrainas Drošības dienests un FIB konstatējuši, ka Krievijas specdienesti regulāri mēģina uzlauzt Ukrainas, Eiropas un ASV amatpersonu kontus ziņojumapmaiņas lietotnēs.
Ukrainas Drošības dienests ceturtdien paziņojis, ka: "Šo uzbrukumu mērķis ir iegūt piekļuvi konfidenciālai militāra, politiska un ekonomiska rakstura informācijai, ar ko apmainījās lietotāji, kā arī nozagt viņu personas datus".
Krievijas hakeri šādu kiberuzbrukumu veikšanai izmanto dažādus rīkus un metodes. Piemēram, lai izvilinātu kontu paroles, ienaidnieks visbiežāk sūta SMS "atbalsta grupu" vārdā. Ukrainas Drošības dienests skaidro, ka šādas darbības tiek maskētas arī kā oficiālu botu darbība. Ziņojumi parasti tiek sūtīti no rīta, kad lietotājs vēl nav kārtīgi pamodies un bieži vien ir mazāk modrs.
"Krievijas specdienesti un ar tiem saistītie hakeri uzbrūk ne tikai organizācijām, amatpersonām vai sabiedriskajām personām, bet arī ukraiņu privātajiem kontiem," brīdināja dienests, aicinot pilsoņus rūpēties par savu kiberdrošību un ievērot pamata kiberdrošības noteikumus.
"Regulāri pārbaudiet savas aktīvās sesijas ziņojumapmaiņas lietotnē un pārtrauciet visus nezināmos savienojumus, ieslēdziet divpakāpju autentifikāciju. Izmantojiet sarežģītu burtu un ciparu PIN kodu, nevienam neizpaudiet apstiprinājuma kodus, PIN kodus, paroles un konta atjaunošanas atslēgas, neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm, pat ja tās ir nosūtījuši pazīstami cilvēki. Viņu konts var būt jau uzlauzts, neatveriet failus no nezināmiem vai aizdomīgiem tērzēšanas kanāliem, it īpaši, ja jūs lūdz to darīt no datora, neskenējiet QR kodus, ko nosūtījuši nezināmi boti vai lietotāji. Ar to palīdzību ļaundari var savienot savu ierīci ar jūsu kontu," aicina Ukrainas Drošības dienests.