Pēc zemestrīces Venecuēlā neviens Latvijas valstspiederīgais palīdzību ĀM nav lūdzis
Pēc zemestrīces Venecuēlā neviens Latvijas valstspiederīgais nav vērsies Ārlietu ministrijā (ĀM) pēc palīdzības, un Konsulārajā reģistrā nav reģistrēts neviens ceļotājs uz šo valsti, informēja ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte.
Kā vēstīts, Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu.
Rodrigesa pavēstīja, ka 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm, kas skāra vienu un to pašu Venecuēlas reģionu, sekoja 20 pēcgrūdieni.
Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, paziņoja Rodrigesa.
Zemestrīces izraisīja paniku galvaspilsētā Karakasā un lika cilvēkiem bēgt uz ielām.
Pirmā zemestrīce, kuras epicentrs atradās 21 kilometra attālumā uz rietumiem no piekrastes pilsētas Moronas, notika plkst. 1.04 pēc Latvijas laika, paziņoja ASV Ģeoloģijas dienests (USGS). Minūtes laikā aptuveni 45 kilometru attālumā notika 7,5 magnitūdu zemestrīce.
Maikvetijas starptautiskā lidosta, kas atrodas netālu no Karakasas, tika slēgta sakarā ar nopietniem bojājumiem tās infrastruktūrai.
Visvairāk cieta Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Laguairas štati.
Zemestrīci sajuta pat tālu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā, kur iedarbojās trauksmes signāli un daži iedzīvotāji piesardzības dēļ evakuējās no ēkām.