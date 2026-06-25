Sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas skolu 10. klasēs
No 27. jūnija sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs 2026./2027. mācību gadam. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā piecas kalendārās dienas.
Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.
Pirms pieteikšanās skolēni un viņu vecāki aicināti iepazīties ar informāciju par Rīgas skolām un to piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanas nosacījumiem Rīgas izglītības iestāžu ceļvedī. Svarīgi, ka vecākiem nav jāuztraucas par pieteikuma iesniegšanu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā.
Kā notiks pieteikšanās?
Pieteikumu uzņemšanai varēs iesniegt:
- elektroniski portālā latvija.gov.lv;
- ja nav autentifikācijas līdzekļu:
- klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas centros;
- klātienē izvēlētajā izglītības iestādē par konkrēto skolu.
Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. Pretendenti tiks sakārtoti atbilstoši izvēlēto programmu prioritātēm un sekmju rezultātiem. Uzņemšanas punktu skaitu veidos centralizēto eksāmenu rezultāti, kur viens procents ir pielīdzināts vienam punktam. Atsevišķās skolās var tikt piemēroti arī papildu uzņemšanas kritēriji.
Rezultātu paziņošana
Rezultātu paziņošana sāksies no 2. jūlija plkst. 12.00, nosūtot uzaicinājumus:
- ja pieteikums iesniegts portālā latvija.gov.lv, tad uzaicinājums būs pieejams portālā;
- ja pieteikums iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.
Svarīgi, ka pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 72 stundu laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti.