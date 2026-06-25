PTAC bloķē mēbeļu internetveikalu par būtiskiem patērētāju tiesību pārkāpumiem
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi interneta veikalam n1home.lv, kā arī uzņēmuma "N1HOME" kontiem sociālajos tīklos "Facebook", "Instagram" un "TikTok", jo uzņēmuma darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi.
PTAC norāda, ka laika posmā no 2025. gada 4. jūnija līdz lēmuma pieņemšanai saņemti vairāk nekā 220 patērētāju iesniegumi, kā arī sniegtas vairāk nekā 250 konsultācijas saistībā ar problēmām, iegādājoties preces no SIA "N 1 HOME".
Centrs konstatējis, ka uzņēmums daudziem klientiem nav nodrošinājis pasūtīto un apmaksāto preču piegādi. Piegādes termiņi vairākkārt pagarināti, bet atsevišķos gadījumos preces nav piegādātas pat vairākus mēnešus pēc sākotnēji solītā termiņa.
Tāpat PTAC norāda, ka patērētāji saskārušies ar kavētu vai vispār nesaņemtu naudas atmaksu par nepiegādātajām precēm. Papildu tam klientiem bijis apgrūtināti sazināties ar uzņēmumu, jo uz pieprasījumiem bieži nav sniegtas atbildes.
PTAC informē, ka vairākkārt aicinājis SIA "N 1 HOME" novērst konstatētos pārkāpumus, taču uzņēmums to nav izdarījis. Tā kā sūdzības turpināja pienākt un vietņu darbība radīja būtisku risku Latvijas patērētāju interesēm, pieņemts lēmums ierobežot piekļuvi uzņēmuma interneta veikalam un sociālo tīklu kontiem.