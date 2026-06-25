Praktiski padomi, kā vasaras karstumā saglabāt pārtiku ilgāk svaigu
Nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pamatīgs karstums, kad termometra stabiņš daudzviet ne tikai sasniegs, bet arī pārsniegs +30 grādus. Šādā svelmē aktuāls kļūst arī jautājums par to, kā saglabāt pārtiku ilgāk svaigu.
Karstumā pat īslaicīga atrašanās saulē ietekmē produktu svaigumu, garšu un drošību, tāpēc vasarā svarīgi ne vien tas, ko liekam grozā, bet arī kā pārtiku nogādājam mājās un uzglabājam ledusskapī.
Kuri produkti karstumā bojājas visātrāk?
"Lidl"atgādina, ka karstumā īpaši jāsargā piena produkti un mērces, kas prasa nemainīgu vēsumu. Svaigu gaļu un zivis ieteicams pagatavot uzreiz vai saldēt. Zaļumi ātri vīst, taču ilgāk kalpo glāzē ar ūdeni vai ietīti mitrā papīrā. Maize plastmasas maisiņā sasilst un pelē, tāpēc drošāk to glabāt papīrā vai vēsā, labi vēdināmā vietā. Augļu uzglabāšana ietekmē garšu un kvalitāti: sagriezts arbūzs vai melone bojājas ātrāk, tāpēc tos iesaka griezt tieši pirms pasniegšanas.
Atbildīga iepirkšanās – no veikala līdz mājām
Karstumā aukstos un saldētos produktus grozā ieteicams likt pašās beigās un turēt kopā (piemēram, saldēti dārzeņi līdzās gaļai vai piena produktiem), lai tie savstarpēji saglabātu vēsumu. Ceļā no veikala karstums visātrāk ietekmē kvalitāti, īpaši auto. Saulē atstāts auto var sasilt līdz +50/+60°C, tāpēc gudrāk būtu to novietot ēnā vai pazemē. Iepirkšanos jāplāno kā pēdējo pieturu pirms došanās mājās, lai produkti ātri nonāktu ledusskapī.
Ja ceļā ar produktiem jāpavada ilgāk (uz laukiem, jūru u. c.), jāņem vērā auto temperatūra. Bagāžnieks ātri uzkarst, tāpēc pārtiku labāk turēt salonā aukstuma somā. Gaļu, zivis un ēdienus ar mērcēm ārpus ledusskapja droši uzglabā līdz 2 stundām, bet pie +30°C – apmēram 1 stundu. Aukstuma somu ieteicams kārtot slāņos: apakšā un augšā aukstumbloki, pa vidu – jutīgākie produkti (gaļa, piens, gatavie ēdieni). Produktus labāk grupēt pēc lietošanas secības un izvairīties no biežas somas atvēršanas.
Ieteikumi uzglabāšanai ledusskapī
Ieteicamā temperatūra drošai pārtikas uzglabāšanai ledusskapī ir līdz +4°C. Nav vēlams piepildīt plauktus, lai gaiss brīvi cirkulētu un aukstums sadalītos vienmērīgi. Durvju plaukti piedzīvo lielākas temperatūras svārstības, tāpēc tur vasarā nav ieteicams likt pienu vai olas. Augļus un dārzeņus jāglabā atsevišķos nodalījumos, gatavos ēdienus – augšējos plauktos, neapstrādātos – zemāk, lai novērstu krustenisku piesārņojumu. Jaunākos produktus jāliek aiz vecākajiem, lai vispirms izlietotu tos, kuru termiņš drīz beidzas. Smaku mazināšanai noder atvērts trauks ar sodu.