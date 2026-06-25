Pēc remonta atklāts Pilssalas tilts Alūksnē
Ar svinīgu atklāšanas pasākumu piektdien, 19. jūnijā, pēc remonta atklāts tilts uz Pilssalu Alūksnē. Jau šajā sestdienā, 27. jūnijā, Pilssalā uz multifunkcionālās ēkas jumta muzicēs grupa “Dziļi violets”, bet nākamajā nedēļas nogalē – 5. un 6. jūlijā Alūksnes ezers pulcēs spēcīgākos pasaules F4 ātrumlaivu pilotus, lai cīnītos par Eiropas čempionāta godalgām.
Par Pilssalas tilta remontu Alūksnes novada pašvaldībai bija noslēgts līgums ar vietējo uzņēmumu SIA “ACK būve”. Tilta remontā kā apakšuzņēmēji bija iesaistīti arī citi vietējie vai tuvākās apkārtnes uzņēmēji - SIA “Alūksnes koks” un SIA “Pamati” no Alūksnes novada un SIA “Minams 4” no Smiltenes novada.
Dzintars Adlers, pašvaldības domes priekšsēdētājs, uzrunājot tilta atklāšanas pasākuma apmeklētājus, novēlēja, lai tilts labi kalpo un vieno cilvēkus, lai tas stiprina lepnumu par Alūksni, par novadu un vietu, kurā dzīvojam.
- Šajā nozīmīgajā brīdī gribu teikt daudz paldies vārdu. Pašvaldībai bija daudz rūpju, lai laikus paspētu tilta remontu pabeigt, bet esam veiksmīgi tās atrisinājuši. Vislielākais paldies visiem iedzīvotājiem, kas gaidīja šo brīdi un bija pacietīgi. Paldies Pilssalas uzņēmējiem, jo viņu darbībai šie mēneši arī traucēja. Paldies domes deputātiem, kuri pieņēma lēmumu, ka pašvaldības budžetā jāparedz finansējums tilta remontam, negaidot iespēju piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, jo tilta remonts bija jāpabeidz ātri, lai jau šovasar tas kalpotu nokļūšanai uz Pilssalu, - sacīja Dz. Adlers.
Viņš pateicās būvuzņēmumam SIA “ACK būve”, ar ko pašvaldībai noslēgts līgums, un tā valdes priekšsēdētājam Mārim Svaram, kā arī pārējiem tilta remontā iesaistītajiem būvuzņēmumiem un pašvaldības darbiniekiem, kas rūpīgi sekoja līdzi darbu progresam. Būvnieki darbu pabeidza sešas dienas pirms līguma termiņa.
SIA “ACK būve” pārstāvis Oskars Svars pateicās visiem uzņēmējiem, kas palīdzēja veikt tilta remontu: - SIA “Alūksnes koks” palīdzēja ar materiālu piegādi, daļa remontdarbu bija nodoti SIA “Pamati”, neatsveramu darbu šajā remontā ieguldīja SIA “Minams 4” – īpaši lielu pateicību gribu nodot viņu darbiniekiem par skrupulozo pieeju, neatlaidību un spēju pabeigt darbu līdz galam - bez viņiem tas nebūtu izdarāms.