Vilcienu sadursmē Anglijā cietis Mareks no Latvijas
Traģiskajā divu vilcienu sadursmē Anglijas pilsētā Bedfordā, kurā dzīvību zaudēja viens cilvēks un vairāk nekā 100 tika ievainoti, smagi cieta ...
"Esmu piedzimis laimes krekliņā!" Traģiskajā vilcienu sadursmē Lielbritānijā smagi cietis arī Latvijas pilsonis. FOTO
Traģiskajā divu vilcienu sadursmē Anglijas pilsētā Bedfordā, kurā dzīvību zaudēja viens cilvēks un vairāk nekā 100 tika ievainoti, smagi cieta arī Latvijas pilsonis Mareks Grabovskis. Vīrietis Jauns.lv atklāj, ka ir pārliecināts – todien viņu sargājis kāds augstāks spēks.
Jau ziņots, ka 19. jūnijā Lielbritāniju satricināja viena no smagākajām dzelzceļa katastrofām pēdējo gadu laikā, kad pasažieru vilciens ietriecās cita vilciena aizmugurē. Traģiskajā negadījumā dzīvību zaudēja 60 gadus vecais vilciena vadītājs Šons Burtons, bet ievainojumus guva vairāk nekā 100 cilvēki, no kuriem deviņi bija kritiskā stāvoklī.
"Vissmagāk cieta tie, kuri atradās pirmajā vagonā," norāda Mareks. "Trieciens bija tik spēcīgs, ka izrāva no grīdas krēslus, kas pie tās bija pieskrūvēti. Daudziem no šiem cilvēkiem bija lauztas rokas vai kājas, daudzi arī būs invalīdi uz mūžu. Un es varēju būt viens no viņiem," norāda Mareks, paužot pārliecību, ka viņu no lielākas nelaimes paglāba kāds augstāks spēks.
Vīrietis skaidro, ka vilcienu sagaidīja Bedfordas stacijā piektdien, kad noslēdzās viņa darba diena. "Tuvinieki tajā laikā bija aizbraukuši uz Latviju, lai svinētu Jāņus. Es vienīgais paliku Anglijā, jo esmu darba vadītājs un līdz ar to nevarēju paņemt brīvu."
"Pēc darba sagaidīju vilcienu, lai dotos uz mājām, un sākotnēji iekāpu pirmajā vagonā. Redzēju, ka tur atrodas ļoti daudz cilvēku, tādēļ pēdējā brīdī izlēmu doties uz ceturto, pēdējo, vagonu, kas bija tukšāks," par traģiskajiem notikumiem stāsta Mareks.
"Vēl šobrīd domāju, kā viss būtu beidzies, ja būtu palicis pirmajā vagonā... Man šķiet, ka esmu dzimis laimes krekliņā. Bet draugi man saka, ka varbūt kādam tur debesīs attiecībā uz mani ir augstāki plāni," atklāj Mareks.
"Kad atjēdzos - šķita, ka esmu šausmu filmā!"
Latvietis norāda, ka sadursme notika aptuveni 10 minūtes pēc atiešanas no stacijas. "Visi atradās savās sēdvietās, kaut ko skatījās telefonā, un tad pēkšņi viss sekundes simtdaļā izmainījās. To, kas notika - pat grūti izskaidrot ar vārdiem... Vilciens traucās ar aptuveni 120 kilometriem stundā, un kad notika sadursme - bija tāda sajūta, it kā mēs būtu ietriekušies sienā."
"Es aizlidoju pa gaisu... atsitos pret galdu un kādā brīdī zaudēju samaņu," atklāj Mareks, norādot, ka brīdī, kad viņš atjēdzās - redzētais atgādināja šausmu filmu. "Kad atjēdzos - viss bija haosā. Cilvēki bija klāti ar asinīm, apkārt valdīja panika..."
"Atminos arī to, cik varonīgs bija biļešu kontrolieris. Viņš bija stiprās sāpēs, bet spītējot tām, spēja atvērt durvis, izrāpties ārā no vagona, un pa rāciju dot pavēli, lai konkrētajā maršrutā tiktu noslēgtas visas līnijas. Nedod dievs, vēl kāds trešais vilciens būtu avārijas vietā ietriecies!" pārdomās dalās Mareks. "Un lai gan šis vīrietis bija sāpēs, viņš vēlāk pienāca pie manis un citiem pasažieriem, lai pārliecinātos, vai ar mums viss ir kārtībā."
"Ārstiem bija raizes, ka man sākusies iekšējā asiņošana"
Glābšanas darbi esot notikuši operatīvi. Jau 15 minūšu laikā pēc notikušā gaisā atskanēja helikopteru rūkoņa un notikuma vietā ieradās vairāki desmiti glābēju un operatīvo dienestu mašīnu. Tām gan ceļš līdz vilcienam bija apgrūtināts, jo sadursme notika laukā, kur apkārt nebija autoceļi.
"Pirmie ārsti saleca vilcienos un saslēdza man gar rokām dažādus vadus, kā arī ievadīja pretsāpju līdzekļus, un tad mani izcēla no vilciena. Es tobrīd varēju kaut cik pārvietoties pats saviem spēkiem. Kritiski ievainotos cilvēkus nekavējoties transportēja uz slimnīcām ar helikopteriem."
"Kamēr mediķi palīdzēja citiem cietušajiem, es divas stundas sēdēju malā. Tomēr kādā brīdī, kad sāpes vairs nevarēju izturēt - es piegāju pie glābējiem un tā viņiem arī pateicu. Viņi tad pacēla uz augšu manu kreklu un saprata, ka man, iespējams, sākusies iekšējā asiņošana," atklāj Mareks.
Viņš norāda, ka pēc tam ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības auto tika nogādāts slimnīcā, kur viņam tika teikts, ka, iespējams, būs jātaisa operācija. "Es visu nakti pavadīju slimnīcā, man uztaisīja visas nepieciešamās pārbaudes, pēc kurām atklājās, ka orgāni tomēr nav cietuši. Un tad pēc kāda laiciņa mani palaida mājās, sakot, lai nekavējoties ziņoju, ja mans stāvoklis pasliktinās."
Mareks norāda, ka joprojām viņam viss ķermenis jūtas kā sadragāts - āda ir sarkanā krāsā un uz vēdera izveidojušies milzīgi asins izplūdumu pleķi. "Šobrīd esmu ļoti lielās sāpēs un katra kustība sagādā grūtības," atklāj vīrietis, norādot, ka tuvākajā laikā plāno doties uz slimnīcu uz atkārtotām pārbaudēm.
"Ik pēc piecām minūtēm man galvā uznirst ainas par notikušo."
Kopš avārijas dienas Mareks sniedzis intervijas gan vairākiem medijiem, tai skaitā "BBC", gan devis liecības Lielbritānijas izmeklētājiem. "Anglijas vilcieni skaitās vieni no drošākajiem pasaulē, tādēļ visi vēlas saprast, kā kaut kas tāds vispār varēja notikt," norāda vīrietis.
Kamēr atsevišķi cilvēki ziņoja, ka pirms trieciena vilciens esot centies bremzēt, Mareks norāda, ka gan viņš, gan vairāki citi cietušie medijiem apstiprinājuši, ka neko tādu neesot jutuši. "Vilciens nevienu brīdi nebremzēja - kā tas brauca, tā arī ietriecās otrā vilcienā, gluži kā sienā. Diemžēl, vilciena vadītājam vairs neko nevar uzprasīt, jo viņš avārijā gāja bojā..."
Runājot par to, kā pats šobrīd jūtas, Mareks norāda, ka viņš izjūt ne vien ārkārtīgi spēcīgas fiziskas sāpes, bet arī nespēj notikušo izmest no prāta. "Ik pēc piecām minūtēm man galvā uznirst ainas par notikušo. Es nevaru to aizmirst. Tieši tas trieciena brīdis... Tas visu laiku urbjas cauri manam prātam. Kā es sēdēju... un tad pēkšņi viss sāka lidot pa gaisu," norāda Mareks. Viņš atzīst, ka šis pārdzīvojums paliks ar viņu visu atlikušo mūžu, bet 19. jūniju Mareks nu uzskata par savu otro dzimšanas dienu.