Lielākā daļa Rīgas domes vadības politiķu piedzīvojusi reitingu kritumu
Lielākā daļa Rīgas domes vadības politiķu šā gada pirmajā pusē piedzīvojusi reitingu kritumu, liecina pēc Rīgas domes pasūtījuma veiktās pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti.
Savukārt tikai trīs politiķu popularitāte maijā, salīdzinot ar pagājušā gada novembri, ir pieaugusi.
Vislielāko reitinga kritumu piedzīvojusi Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas vadītāja Marta Kotello (P). Viņas reitings samazinājies no 2,4 līdz mīnus 11,3, jeb par 13,7 punktiem. Viņa šobrīd ir Rīgas domes vadības politiķe ar viszemāko reitingu.
Popularitāti zaudējis arī Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ģirts Lapiņš (NA). Viņa reitings samazinājies par 8,6 procentpunktiem un ir mīnus 6,6.
Trešais straujākais reitinga kritums fiksēts vicemēram Edvardam Ratniekam (NA). Viņa reitings sarucis par 7,1 procentpunktu un ir mīnus 7,1.
Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) reitings samazinājies par 6,9 procentpunktiem un ir 2,2.
Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja Daiņa Loča (NA) reitings maijā bija mīnus 1,2. Šis politiķis piedzīvojis popularitātes kritumu par 3,7 procentpunktiem, salīdzinot ar aptaujas rezultātiem pagājušā gada rudenī.
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Edgara Bergholca (AS) reitings samazinājies no 2,6 līdz mīnus 1 jeb par 3,6 procentpunktiem.
Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas Elīnas Treijas (NA) reitings sarucis par 1,1 procentpunktu un ir 1,7.
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone (JV) pēdējā aptaujā saglabājusi pozitīvu vēlētāju vērtējumu, un viņas reitings ir 1,9. Taču arī viņa piedzīvojusi nelielu reitinga kritumu - par 0,7 procentpuntkiem.
Vislielāko popularitātes kāpumu piedzīvojis vicemērs Vilnis Ķirsis (JV). Viņa reitings kopš rudens ir palielinājies par 7,1 procentpunktu un sasniedzis pozitīvu vērtējumu 2.
Vicemēra Māra Sprindžuka reitings pieaudzis par 3,3 procentpunktiem un ir 0,8.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina (JV) ir vispozitīvāk vērtētā politiķe no Rīgas domes vadības. Viņas reitings kopš pagājušā gada rudens pieaudzis par 0,4 procentpunktiem un sasniedza 2,9.
Aptauja veikta šī gada maijā, tiešajās intervijās respondentu dzīves vietās aptaujājot 804 Rīgā deklarētus iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadu vecumam. Reitinga rādītāji vērtēti pēc 665 aptaujāto Latvijas pilsoņu atbildēm.