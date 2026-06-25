Komandu sporta spēļu hallei rosina piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu
Komandu sporta spēļu hallei Rīgā varētu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Izglītības un zinātnes ministrija saņēmusi Latvijas Nacionālā sporta centra (LNSC) iesniegumu par statusa piešķiršanu sporta bāzei Krišjāņa Barona ielā. 2024. gada nogalē ekspluatācijā nodotā halle paredzēta basketbola, volejbola, handbola, florbola un telpu futbola treniņiem un sacensībām.
Sešu stāvu sporta kompleksā ir daudzfunkcionāla sporta zāle, trenažieru telpas, ģērbtuves, mediju telpas un viesnīca. Infrastruktūra pielāgota arī parasporta vajadzībām.
Sporta bāzes darbība tiek organizēta, prioritāri nodrošinot atzīto sporta federāciju un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pasākumus. Hallē iespējams nodrošināt Latvijas izlašu treniņus, kā arī bērnu, jauniešu un parasporta pasākumus. Tā ir piemērota Eiropas un pasaules čempionātu, kausu izcīņu un kvalifikācijas turnīru rīkošanai.
LNSC atzinusi, ka sporta bāze atbilst visiem likumā noteiktajiem kritērijiem nacionālās sporta bāzes statusa saņemšanai. Ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz pusi no halles noslogojuma, un tās darbība ir vērsta uz sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu.
Ministrijā norāda, ka sporta bāze rada apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai olimpiskajām spēlēm, pasaules un Eiropas čempionātiem, kā arī starptautisku sacensību organizēšanai Latvijā.