Traģiskas Jāņu brīvdienas: Latvijā noslīkuši astoņi cilvēki
Jāņu brīvdienās piecu dienu laikā Latvijā noslīkuši astoņi cilvēki, ceturtdien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts.
Sestdien noslīcis cilvēks izcelts no upes Jūrmalā, svētdien - Rēzeknes novada Lendžu pagastā no dīķa, Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā un Saulkrastu novada Sējas pagastā no ezera, otrdien - Dobeles novada Penkules pagastā no karjera un Smiltenes novada Grundzāles pagastā no dīķa, trešdien - Valmierā no upes un Daugavpilī no ezera.
Svētdien Rīgā tika saņemts izsaukums, ka upē, iespējams, noslīcis cilvēks, bet, veicot meklēšanas darbus, bojāgājušais netika atrasts.
Kā ceturtdien TV3 vērtēja VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, brīvdienas ir izvērtušās traģiski.
Nakurts ar nožēlu konstatēja, ka Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kas noslīkst. Ap divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts ar alkohola lietošanu. VUGD pārstāvis atzīmēja, ka cilvēki slīkst visās iespējamās vietās - gan jūrā un upēs, gan piemājas dīķos un citās slīcējiem it kā pazīstamās peldvietās.
Siltajam laikam turpinoties, VUGD atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, atpūšoties pie ūdens, var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas.
Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Lai gan laikapstākļi ir vasarīgi karsti, ūdens vēl nav uzsilis, tāpēc strauja ieiešana vai ielekšana ūdenī var radīt sirds un asinsrites problēmas, kā arī krampjus. VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
VUGD aģentūru LETA informēja, ka piecu dienu laikā ugunsgrēkos gāja bojā viens, cieta pieci un izglābti pieci cilvēki.