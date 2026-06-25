Jāņu brīvdienās pieķerts vairāk dzērājšoferu nekā iepriekšējos gados
ogad Līgo dienā un Jāņu dienā Valsts policija (VP) pieķērusi vairāk dzērājšoferu nekā divos iepriekšējos gados, izriet no VP Reaģēšanas pārvaldes priekšnieka Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma".
Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pērn divās svētku dienās tika aizturēti vien 23 dzērājšoferi, bet 2024. gadā - 36, liecina aģentūras LETA arhīvs.
Kā LTV informēja Jančevskis, šogad piecās svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transportlīdzekļa vadītāju alkohola reibumā, tajā skaitā 53 gadījumos sākti kriminālprocesi, kas lielākoties nozīmē, ka autovadītāji bija stipri piedzērušies.
Tieši Līgo dienā un Jāņu dienā šogad aizturēti 39 dzērājšoferi, tajā skaitā 25 gadījumos sākti kriminālprocesi. Līgo dienā pieķerti 20 iereibuši autovadītāji, bet Jāņu dienā - 19.
Komentējot dzērājšoferu statistikas tendences, Jančevskis atzina, ka visvairāk šādu pārkāpumu fiksēts Rīgas reģionā un Zemgalē, un tipiskais vadītājs alkohola reibumā nemainīgi ir 30-50 gadus vecs vīrietis.
Policijas pārstāvis izteica minējumu, ka šogad statistiku sliktāku padarīja gan tas, ka bija vairāk brīvdienu un vasarīgi laikapstākļi ar attiecīgu iespēju ilgāk un plašāk svinēt, gan arī lielais publisko pasākumu skaits, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk pārvietojās no viena pasākuma uz citu.
Pastiprinātu autovadītāju kontroli uz ceļiem policija turpinās arī ceturtdien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā.