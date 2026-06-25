Ceturtdiena gaidāma visai silta un mākoņaina.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Ceturtdiena gaidāma visai silta un mākoņaina
Ceturtdiena Latvijā gaidāma visai silta, bet mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām līča piekrastē - tikai līdz +18, +21 grādam.
Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.
Līdz pat mēneša beigām turpināsies siltais laiks, un nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa - termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.