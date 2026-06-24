Ukrainas bērni vasaras nometnē iepazīst Latviju
No 6. līdz 15. jūnijam Jelgavas novadā norisinājās atpūtas un piedzīvojumu nometne bērniem no Ukrainas “Iepazīt Latviju!”. Tajā piedalījās 26 jaunieši no sadarbības pilsētas Rava-Ruskas, kā arī 6 pavadošie pieaugušie.
Nometni bērniem, kas Rava-Ruskā ieradušies, bēgot no kara smagāk skartajām Ukrainas vietām, kuru vecāki dienē Ukrainas bruņotajos spēkos, un īpaši talantīgiem bērniem, Jelgavas novada pašvaldība organizē jau piekto gadu ar mērķi veicināt kultūras apmaiņu, emocionālu atbalstu un pozitīvu pieredzi jauniešiem, kas šobrīd dzīvo izaicinājumu pilnos apstākļos. Programmas ietvaros desmit dienas tika organizētas izzinošas ekskursijas, sporta un radošas aktivitātes, kā arī iepazīšanās ar Latvijas dabu, kultūrvēsturiskajām vietām un cilvēkiem.
Dalībnieki apmeklēja Bērnu un Jauniešu Tehnoloģiju festivālu, smilšu skulptūru izstādi Jelgavā, iepazīstot Jelgavas novada pašvaldību apmeklēja Glūdas pagasta svētkus, aizvadīja sporta spēles Valgundes sporta hallē, kā arī ekskursijās iepazina Rīgu, Jūrmalu, Liepāju, Bausku. Vakari tika veltīti draudzīgām aktivitātēm, pārgājieniem, radošajām darbnīcām un vietējo tradīciju iepazīšanai.
“Aktīva karadarbība Ukrainā norit jau piekto gadu, un Jelgavas novada iedzīvotāji un pašvaldība palīdzību Ukrainas pilsoņiem sniedz jau kopš pirmajām kara dienām. Katru gadu pārliecināmies, cik svarīgi ir turpināt organizēt šādas nometnes kara ietekmētajiem bērniem – tie dod atelpu un uz brīdi ļauj aizmirst ilgstoši sarežģīto un nedrošo situāciju mājās, sajust atbalstu un piedzīvot bezrūpīgus brīžus kopā ar saviem vienaudžiem,” skaidro domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola.
Jelgavas novada pašvaldību un Ļvivas apgabala Rava-Ruskas pilsētu sadraudzības saites vieno kopš 2022. gada 1. jūlija, kad tika noslēgts memorands sadarbībai dažādās jomās.
Ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, Jelgavas novada pašvaldība, iedzīvotāji un uzņēmēji līdz šim snieguši palīdzību dažādu lietu iegādei, kas noderīgas bēgļu izmitināšanai, bērnu nodarbību organizēšanai, neatliekamās palīdzības dienestu resursu papildināšanai un autotransporta sagādei.