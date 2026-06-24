Traģiska avārija Igaunijā: trīs transportlīdzekļu sadursmē, kurā iesaistīts arī auto no Latvijas, gājis bojā vīrietis
Igaunijā, Valgas apriņķī, trešdienas pēcpusdienā notikusi smaga ceļu satiksmes avārija, kurā iesaistīti trīs transportlīdzekļi, tostarp kāda automašīna ar Latvijas valsts reģistrācijas numura zīmi. Negadījumā dzīvību zaudējis 50 gadus vecs vīrietis, bet vēl trīs personas guvušas traumas un nogādātas slimnīcā.
Kā vēsta izdevums "Postimees", plkst. 14.06 saņēmta informācija par smagu ceļu satiksmes negadījumu Valgas apriņķa Supas ciemā.
Pēc sākotnējiem datiem, 50 gadus vecais vīrietis, kurš vadīja vieglo automašīnu "Volvo", ietriecās kravas automašīnas aizmugurē. Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju, "Volvo" pēc trieciena tika izmests pretējā braukšanas joslā, kur tas frontāli sadūrās ar vieglo automašīnu "Volkswagen".
Pēc policijas teiktā, smagās automašīnas šoferis negadījumā nav cietis. Tomēr no četriem cilvēkiem, kas atradās automašīnā "Volkswagen", trim bija nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, un viņi tika nogādāti slimnīcā.
Policija apstiprina, ka gan kravas automašīnas, gan "Volkswagen" vadītājs pie stūres atradušies skaidrā un abiem ir derīgas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Tāpat pašreizējā informācija liecina, ka visi negadījumā iesaistītie bija lietojuši drošības jostas.
Notikuma vietā vairākas stundas strādāja policijas un glābšanas dienesta darbinieki, un satiksme negadījuma posmā bija apgrūtināta. Precīzus traģiskās autoavārijas cēloņus un apstākļus šobrīd turpina skaidrot policija.