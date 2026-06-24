"Trubiņā pūta visi!" Autovadītāji ziņo par policijas pārbaudēm, iebraucot Rīgā
Līgo un Jāņu svinības daudziem jau aiz muguras, un trešdien, svētku izskaņā, liela daļa iedzīvotāju devās mājup. Sociālajos tīklos šodien uzvirmojušas spraigas diskusijas par Valsts policijas darbu uz autoceļiem.
Kamēr daļa šoferu saskārušies ar masveida alkohola reibuma pārbaudēm un bijuši spiesti nīkt pamatīgos sastrēgumos, citi apgalvo, ka garajās brīvdienās uz ceļiem nav manījuši nevienu likumsargu.
Kāda sieviete sociālajos tīklos dalījusies ar savu pieredzi, atgriežoties Rīgā. Viņa stāsta, ka no svinību vietas izbraukusi laikus un jau ap pulksten 12.00 tuvojusies galvaspilsētai no Siguldas puses, taču pirms Berģiem iekļuvusi milzu sastrēgumā.
Sākotnēji viņa nospriedusi, ka noticis smags ceļu satiksmes negadījums, jo sastrēgumam cauri mēģināja izlausties un garām pabrauca ātrās palīdzības automašīna, tomēr patiesais iemesls izrādījies cits. "Izrādījās, ka policija pārbauda, vai šoferi nav braukuši reibumā. Stādināja visus bez izņēmuma un lika pūst trubiņā," iespaidos dalās autovadītāja.
Viņa atklāti atzīst, ka šī bijusi visai neparasta un pat kurioza pieredze. Lai gan pie stūres pavadīti jau teju divdesmit gadi, šī bijusi pirmā reize, kad policija viņu apstādinājusi šādai pārbaudei. "Es nemaz nemācēju pūst!" ar smaidu atzīst sieviete. Citi autovadītāji komentāros apstiprina, ka līdzīgas masveida pārbaudes bijušas arī pēcpusdienā.
Tikmēr pilnīgi pretēja pieredze bijusi citiem svinētājiem. Diskusijās iesaistījušies arī tādi autovadītāji, kuri brīnās par stāstiem par lielajiem reidiem un sastrēgumiem, jo paši garajās brīvdienās uz ceļiem likumsargus nav manījuši vispār. Daži pat spriež, ka kontrole ir koncentrēta tikai ap galvaspilsētu. Kāds vīrietis platformā "Threads" raksturojis savu pieredzi: "Izbraucu pusi Latvijas, bet nevienu policistu neredzēju."
Kā informēja Valsts policija, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 20 vadītājus. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā ir noķerts jau 61 transporta līdzekļa vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā.
Visvairāk - septiņi - šādi pārkāpēji vakar noķerti Vidzemē. Pa četriem dzērājšoferiem noķerts Rīgas reģionā, Latgalē un Zemgalē, bet viens - Kurzemē.
14 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Valsts policija sola gan šodien, gan arī vēl rīt pastiprināti uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Valsts policija uzsver, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja aizvadīto svinību laikā lietots alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa, uzsver policisti. Nereti viena savlaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, piebilst policijā.
Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu.