Latvijai tuvojas karstuma vilnis. Praktiski padomi, kā pārciest nežēlīgo svelmi
Nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa - termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.
Lai izvairītos no karstuma, plānojiet savas gaitas atbilstoši laika prognozei un, ja vien iespējams, uzturieties ārā tikai vēsākajās dienas stundās.
Padomi, kā veiksmīgāk pārlaist karstumu
- Pārkaršana ir bīstama dzīvībai, tāpēc noteikti ieteicams likt galvā cepuri, bet uz acīm - saulesbrilles.
- Nevajadzētu aizmirst dzert ūdeni. Pārkarstot un sajūtot nespēku vislabāk atrast kādu ēnainu vietu, kā piemēram, zem koka, lai paslēptos no saules stariem. Izmantojot ūdeni var pagatavot ātro kompresi galvai, saslapinot cepuri, ja tā ir no auduma, vai izmantojot kādu citu drānas gabalu (lakatu, šallīti). Ja nekas no iepriekš minētā nav pieejams, lai atvēsinātos var uzliet ūdeni tieši uz galvas.
- Saule var telpu tik ļoti uzkarsēt, ka temperatūra tajā var paaugstināties pat par 30 procentiem. Tāpēc, kolīdz saule ir uzlēkusi, vienkārši ver ciet biezos aizkarus (vai aizver žalūzijas, ja tādas ir), un temperatūra nokritīsies pat par 6 grādiem. Viss ģeniālais ir vienkāršs – gudrība slēpjas mākslā pielāgoties laikapstākļiem. Ja naktī laiks kļūst vēsāks, atver aizkarus un logus mājās pretējās pusēs, lai caurvējš palīdz telpas atvēsināt.
- Trauks ar ledus gabaliņiem, kas nolikts priekšā ieslēgtam ventilatoram, telpu atvēsina ne sliktāk kā gaisa kondicionētājs.
- Karstās naktīs ļoti labi noderēs kokvilnas vai vēl labāk – lina gultasveļa. Šie materiāli ir dabiski, elpojoši un saglabā vēsumu, kas vasarā ir īpaši aktuāli.
- Ārā ir 30 grādu karstums. Nesildi māju vēl vairāk – nelieto plīti un cepeškrāsni.
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka Latviju sasniegs pamatīgs karstums. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā pieejamās prognozes liecina, ka 25. un 26. jūnijā no dienvidiem karstais gaiss ieplūdīs Latvijas rietumu un centrālajos rajonos, bet īstā svelme sāksies sestdien, 27. jūnijā, — piemēram, pusdienlaikā Jelgava un Dobele piedzīvos 31 grāda temperatūru, bet Rīga, Bauska un Ogre karsēsies 30 grādos.
Toties svētdien, 28. jūnijā, jau būs īsta elle visā valstī, izņemot Baltijas jūras piekrasti Kurzemē. Jelgava cepsies pat 35 grādu temperatūrā, Bauska un Dobele 34 grādos, Rīga, Tukums, Ogre 33 grādos, un praktiski visā Latvijas teritorijā pusdienlaikā būs vismaz 30 grādu svelme. Līdzīga cepeškrāsns gaida arī pirmdien, 29. jūnijā.