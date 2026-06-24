Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1988. gadā dzimušo Antonu Larionovu.
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Šodien 15:38
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Antonu Larionovu, kurš pēdējo reizi sazinājās no Apvienotās Karalistes
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1988. gadā dzimušo Antonu Larionovu. Vīrieša atrašanās vieta nav zināma kopš 23. jūnija plkst. 13.30, kad pēdējo reizi bija sazināms un atradās Apvienotajā Karalistē, Leeds, gaidot lidojuma reisu uz Latviju.
Pazīmes: augums ap 180 cm, slaidas miesas būves, brūnām acīm. Konkrēts vīrieša apģērbs nav zināms, visdrīzāk bija ģērbies džinsu biksēs, kājās jauni sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1988. gadā dzimušo Antonu Larionovu.