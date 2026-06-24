Mazsalacā Ērenpreisa svētkos svinēs pilsētas 98. jubileju un velomeistara Gustava Ērenpreisa 135. gadadienu
No 16. jūlija līdz 19. jūlijam Mazsalacā jau 16. reizi norisināsies Ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus, informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.
Šogad Mazsalacā atzīmēs divas jubilejas - Mazsalacai aprit 98 gadi, savukārt velosipēdu meistaram Gustavam Ērenpreisam - 135 gadi.
No 13. jūlija līdz 28. augustam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā būs skatāma biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" atbalsta centra "Laiva" Mazsalacas dienas aprūpes centra klientu darbu izstāde "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās". 13. jūlijā plkst. 13 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar izstādes "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās" darbu autoriem.
No 14. jūlija līdz 30. augustam Filozofu lapenē būs apskatāma Mazsalacas Jauniešu centra foto izstāde "Mazsalaca jauniešu acīm". 14. jūlijā plkst. 17 Filozofu lapenē notiks tikšanās ar foto izstādes "Mazsalaca jauniešu acīm" autoriem.
14. jūlijā plkst. 15 Filozofu lapenē interesenti aicināti piedalīties skicēšanā kopā ar Lieni Apsīti. Līdzi jāņem materiāli zīmēšanai - uz kā un ar ko zīmēt. Aktivitāti organizē Mazsalacas pilsētas bibliotēka.
Līdz 28. augustam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā būs apskatāma Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes "Dārziņš" audzēkņu darbu izstāde "Krāsas dārziņā".
15. jūlijā plkst. 22 brīvdabas kinolektorija ceļojums laikā "Mēs un kino" kultūrvietā "Stallis" Rīgas ielā 17, Mazsalacā. Programmā kādreizējās "Rūjienas TV" arhīva videomateriāls, pilnmetrāžas spēlfilma "Wild East. Kur vedīs ceļš" (2021), diskusija ar režisoru Ivaru Zviedri un vietējās kopienas pārstāvi.
Svētkus ieskandinās 16. jūlijā plkst. 18 ar izzinošu pastaigu "Rīgas ielas stāsti", kuras laikā būs iespēja iepazīt Mazsalacas Rīgas ielas vēsturi un stāstus. Plkst. 20 Mazsalacas Sv. Annas baznīcā notiks vokālās grupas "Ēra" 20 gadu jubilejas koncerts "20 gadi vienā ērā".
17. jūlija plkst. 21 notiks "Velo reivs" jeb ballīte uz riteņiem, bet plkst. 22.30 apmeklētājus priecēs Mika Galvanovska koncerts.
Svētku kulminācija gaidāma 18. jūlijā Mazsalacas pilsētas centrā un Saieta laukumā. No plkst. 10 līdz 16 Zaļajā skvērā notiks svētku tirdziņš. Plkst. 11 Mazsalacas Kultūras centra vokālo grupu "Pērles" un "Pērlītes" koncerts, bet plkst. 12 notiks tradicionālā veloparāde. No plkst. 12 līdz 16 darbosies bērnu pilsētiņa - piepūšamās atrakcijas, koka spēles, balonu māja, radošās darbnīcas, ziepju burbuļi. Plkst. 13 rotaļprogramma "Brīnumu mežs" no radošās apvienības "Pasaku nams".
No plkst. 12 līdz 14 Vidusmežu keramikas un tekstila darbnīcās Rīgas ielā 17 notiks augu motīvu pētīšana un veidošana uz dažādu materiālu virsmām. Plkst. 16 Vidusmežu keramikas darbnīcā "Virpošanas duelis" notiks sacensības par labākā poda tapšanu vienas minūtes laikā, virpojot uz podnieka virpām, piedalīties aicināts ikviens.
Dienas programmu noslēgs Kaspara Markševica koncerts plkst. 15. Pēc koncerta notiks veloparādes laureātu apbalvošana.
Plkst. 17 Valmieras novada fonds organizē Labdarības bumbu ralliju no Salacas tilta. Finišs un balvu paziņošana - Fabrikas pļaviņā. Labdarības bumbiņas iepriekš varēs iegādāties: 17. jūlijā no plkst. 16 līdz 22 Mazsalacas centra laukumā, kā arī 18. jūlijā no plkst. 10 līdz 15 svētku tirdziņa laikā.
Dinozaura parkā notiks Mazsalacas Jauniešu centra sarūpētas aktivitātes - radošās darbnīcas gan maziem, gan lieliem jauniešiem. Visas svētku nedēļas garumā varēs iesaistīties fotoorientēšanās spēlē "Laika ritums". Izveicīgākie tiks pie balvām.
SIA "Attīstības centrs "Gadalaiki"" piedāvās atrakcijas bērniem - dārgumu meklēšana graudos, Barboletas izaicinājums, gaidāmas arī balvas. Vecākiem būs iespēja gūt speciālistu padomus par robežām un uzvedības atbalstu.
Vakara svinības turpināsies Lībiešu pilskalna estrādē, kur plkst. 20 uzstāsies grupa "Lauku muzikanti", pēc koncerta Ērenpreisa velosipēda izloze, kurā piedalās visas biļetes, kas iegādātas līdz plkst. 21.30, bet no plkst. 22 visi aicināti uz balli kopā ar grupu "Krauja Band".
Mazsalacas pilsētas svētkus arī šogad vadīs Mārtiņš Eņģelis.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 15 Mazsalacas pilsētas kapos būs kapusvētki.
Pilsētas svētku laikā ikviens aicināts ne tikai baudīt svētku programmas pasākumus, bet arī iepazīt daudzveidīgas mākslas un amatniecības izstādes - būs iespēja aplūkot vietējo meistaru un mākslinieku darbus.
Mazsalacas Kultūras centrā būs skatāma Amatu mājas Keramikas darbnīcas un Roku darbu darbnīcas izstāde "Podi un tinumpinumi".
Savukārt Mazsalacas Kultūras centra lielajā zālē būs skatāma mākslinieku domubiedru darbu izstāde "Dzīve pasakā", kuras atklāšana notiks 16. jūlijā.