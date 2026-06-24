“Nav iespējams atvērt logu”: pēc Līgo nakts rīdzinieki sūdzas par neparastu deguma smaku gaisā
Līgo nakts Rīgā un tās apkārtnē vairākiem iedzīvotājiem beigusies ar nepatīkamu pārsteigumu — sociālajos tīklos cilvēki ziņo par spēcīgu dūmu un deguma smaku, kas, pēc viņu teiktā, neesot līdzinājusies parastiem ugunskuru dūmiem.
"Rīgā vēl aizvien nav iespējams atvērt logu. Un pēc 30 min ar atvērtu logu naktī viss dzīvoklis ir sasūcies ar degošas plastmasas smaku. Informāciju par to, kas noticis un ko darīt nav. Piesārņojuma dati rādās normas robežās. Ja esat ārā no pilsētas, ieteiktu tur arī palikt," sociālajā tīklā "Thread" raksta Ulla.
Arī citi sociālo tīklu lietotāji dalījās līdzīgās sajūtās, norādot, ka nepatīkamā smaka bijusi jūtama ne tikai Rīgā, bet arī citviet.
“Jūrmalā arī netipiski smirdēja. Tik daudz te to ugunskuru nebija. Telefons rāda arī gaisa piesārņojumu,” rakstīja kāda lietotāja.
Cita komentētāja pauda šaubas, ka nepatīkamo smaku varētu skaidrot tikai ar tradicionālajiem Līgo ugunskuriem.
“Simtus gadu Līgo ugunskuri kurināti, un šoreiz viss smird pēc plastmasas. Un tas nav no Jāņu ugunskuriem. Saprotu, ka dažviet kāds pakurina atkritumus, bet tāpēc nesmird visa Latvija,” viņa norādīja.
Par deguma smaku ziņots arī ārpus galvaspilsētas. “Ogrē ap 4 no rīta bija deguma smaka, šobrīd gaiss šķiet tīrs,” rakstīja kāda komentētāja. Vēl kāds lietotājs norādīja, ka smaka bijusi jūtama arī uz Jūrmalas šosejas: “Bija migla un likās arī, ka smird pēc kaut kā deguša.”
Īpaši nepatīkamu situāciju aprakstīja kāda Bieriņu iedzīvotāja. “Bija ļoti traki — Bieriņos visas ielas dūmakainas. Klepojām. Mājās ieslēdzām gaisa attīrītāju — rādījumi bija virs 200 mērījuma iedaļām, kamēr slikts gaiss skaitās pie 40 iedaļām. Diezgan briesmīgi,” viņa rakstīja.
Ar līdzīgu pieredzi dalījās arī Teikas un Grīziņkalna apkaimē bijušie iedzīvotāji. “Ap 2 nācām no Teikas uz Grīziņkalnu ar kājām, un bija ne tikai smaka, bet arī piedūmojums visā posmā. Mati vēl šodien no rīta smirdēja, it kā būtu riepas dedzinājusi visu nakti,” rakstīja kāda sociālo tīklu lietotāja.
Daļa komentētāju pieļāva, ka smaku varētu būt radījusi ne tikai malkas dedzināšana, bet arī neatļauta atkritumu kurināšana. “Daļa sagaida tieši Līgo, lai dedzinātu visu iespējamo, kas būtu jāved uz atkritumiem,” norādīja viena no komentētājām.
Vienlaikus ne visi sociālo tīklu lietotāji novērojuši nepatīkamu smaku. Kāds Ziemeļrīgas iedzīvotājs rakstīja, ka visu nakti logs bijis vaļā, taču nekādas dūmu vai deguma smakas neesot bijis.
Pagaidām nav oficiāli apstiprināts, kas tieši izraisījis iedzīvotāju aprakstīto smaku vairākās vietās Rīgā un tās apkārtnē.