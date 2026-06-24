Sešmetrīgas lelles, Daugavas tūres un izrāde kāpā: izziņota “Homo Novus” programma
Dažādās vietās Latvijā no 4. septembra līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", informēja Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāve Inga Tauriņa.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā no 4. septembra līdz 20. septembrim varēs noskatīties Prāgas mākslinieku Sodjas Zupancas Lotkeres un Tadeaša Ržīhas teātra izstādi "Meitenes pa labi, zēni pa kreisi", kas vēstīs par bulingu, atšķirīgu ķermeņu atstumšanu un piederības sajūtu. No Prāgas pilsētas muzeja uz Rīgu ceļo sešus metrus augstas lelles.
Dailes teātra Jaunajā zālē būs skatāma franču teātra režisora Žonatana Kapdevjela un skatuves mākslinieka Dimitrī Dorē kopīgi veidotā izrāde "Dainas (izrunā "dainas")". Dorē ir viena no jaunās paaudzes franču teātra un kino personībām, bet viņa saknes meklējamas Latvijā. Šis fakts kļuvis par pamatu autobiogrāfiskā pieejā balstītajai izrādei, kuras eksperimentālā skatuves valoda savīs dažādu cilvēku atmiņas, personiskus identitātes meklējumus un ģimenes attiecību stāstu.
Festivālā viesosies arī Beļģijas laikmetīgās skatuves māksliniece Sāra Vanhē, kura pazīstama ar līdzdalības mākslu, kas rodas, cilvēkiem sastopoties reālās dzīves situācijās. Vanhē kopā ar latviešu māksliniecēm Mariju Luīzi Meļķi un Esteri Betiju Grāveri festivāla laikā piedāvās "Vārdu serviss" pakalpojumu - individuālas satikšanās. Latvijas Leļļu teātrī 8. septembrī angļu valodā būs skatāma Veronikas Abdul-Visockas izrāde "Nē! Nē! Nē!".
Visā festivāla laikā tā "simbolisku centrālo asi" veidos klasiskā stātniecības tradīcijā balstīta izrāde "Upes tūres. Daugava", kuru britu kolektīvs "Stan’s Cafe" veido kopā ar vietējo radošo komandu - Diānu Kondrašu, Rvīnu Vardi un Ūnu Laukmani - un upes krastā dzīvojošajām kopienām. Izrāde tiks rādīta katru dienu citā brīvdabas skatuvē Daugavas krastā, piemēram, Krāslavā, Daugavpilī, Slutišķos, Līvānos un Jēkabpilī.
Festivāla noslēgumā norvēģu horeogrāfes Ingri Fiksdālas un Jonasa Korela Pētersena brīvdabas darbs "Lidojošās smiltis" piedāvās iztēloties pasauli, kurā robežas starp cilvēku, ainavu un laiku ir pakāpeniski izzudušas. Fiksdāla, kas Latvijā viesojusies gan ar izrādi meža biezoknī, gan Zvejniekciema akmeņainajā krastmalā, šoreiz par simbolisku skatuvi padarīs smilšu kāpu, kuru apdzīvos astoņi dejotāji un jauktais koris diriģenta Patrika Kārļa Stepes vadībā.
Festivāla laikā plānoti vairāki notikumi, kas iesaistīs arī neredzīgo kopienu, piedāvājot izrāžu taktīlās pieredzes tūres un izrādes ar audioaprakstu. Tāpat festivālā plānotas vairāku starptautisku mākslinieku darbnīcas un meistarklases, kas veltītas skatuves mākslas piekļūstamības veicināšanai.
Festivālā notiks arī dažādi bezmaksas pasākumi - mākslinieku darbizrādes, Džeimsa Ledbitera vadītā festivāla skola un profesionāļu sarunas.