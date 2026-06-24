Saeimas deputāts Normunds Dzintars.
Politika
Šodien 12:11
Dzintars ievēlēts par Saeimas augstākās izglītības apakškomisijas sekretāru
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas deputāti šonedēļ par komisijas sekretāru ievēlēja Normundu Dzintaru (NA).
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Saeimas apakškomisijas sekretāram papildu bāzes mēnešalgai tiek izmaksāta piemaksa par attiecīgā amata pildīšanu, piemērojot bāzes mēnešalgai koeficientu 0,3.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču katram deputātam reāli izmaksātais atalgojums var atšķirties, ņemot vērā viņa pienākumus, piemēram, lielāks atalgojums ir komisiju un frakciju vadītājiem.
Līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļuva par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriezās parlamentā.