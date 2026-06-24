Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Sabiedrība
Šodien 11:58
Valsts prezidents Jāņu rītā Majoros sastop neparastu “līgotāju”
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Jāņu rītā sociālajos tīklos dalījies ar asprātīgu svētku noskaņas ierakstu, publicējot fotoattēlu ar kādu neparastu “līgotāju” Majoros.
“Visa laba jāņu zāle… kādam grūts Jāņu rīts Majoros,” pie attēla, kurā redzama lapsa, rakstīja Rinkēvičs.
Prezidenta ieraksts ātri piesaistīja sociālo tīklu lietotāju uzmanību, komentētājiem jokojot, ka lapsa, iespējams, aizvadījusi kārtīgu līgošanu. “Šis ir īsts Jāņu līgotājs. Visu nakti papardes plūcis,” rakstīja kāds lietotājs.
Citi jokoja, ka dzīvnieks “velkas mājās” pēc svinībām vai dodas pēc kārtējās šašlika devas. Kāds komentētājs prezidentam pajautāja: “Prezidenta kungs, kur Jūsu apsardze?”
Vienlaikus daļa sociālo tīklu lietotāju norādīja, ka lapsa Jūrmalas pusē, iespējams, manīta jau iepriekš, bet citi atgādināja, ka savvaļas dzīvniekiem labāk netuvoties, jo tie var būt bīstami vai slimi.