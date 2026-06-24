Bērnu slimnīcā aizvadītā diennakts pagājusi mierīgi. .
Sabiedrība
Šodien 11:40
Bērnu slimnīcā Jāņi aizritējuši mierīgi, taču bez traumām nav izticis
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) aizvadītā diennakts, no 23. jūnija rīta līdz Jāņu dienas rītam, pagājusi mierīgi, informēja slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina.
Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā pacientu skaits bijis kā parastā dienā. Traumpunktā šajā laikā palīdzība sniegta 48 pacientiem, kas nav vairāk nekā citās dienās. Slimnīcā norāda, ka citās dienās pacientu traumpunktā mēdz būt arī vairāk.
Lielākoties slimnīcā nogādāti bērni pēc kritieniem rotaļu laukumos. Viens bērns bija guvis apdegums, pieskaroties grilam. Vairāki bērni guvuši traumas, ūdenstilpēs uzkāpjot uz kaut kā asa.
Arī 24. jūnija rīts Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā pagaidām ritot mierīgi.