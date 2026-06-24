Bijušajā Raudas skolā top pagaidu centrs aizturētajiem ārzemniekiem
Aizturēto ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centru Augšdaugavas novada Raudā plānots izveidot līdz septembrim, informēja Nodrošinājuma valsts aģentūrā (NVA).
Patlaban tiek veikti demontāžas darbi un notiek ārzemniekiem paredzēto telpu un Valsts robežsardzes darbību veikšanai nepieciešamo telpu izveide un iekārtošana. Tāpat notiek centra darbības nodrošināšanai nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde.
Ņemot vērā šobrīd esošo būvniecības tempu, prognozējams, ka centra būvniecības process tiks noslēgts šā gada septembrī. Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā tas tiks nodots Valsts robežsardzei lietošanā, norādīja NVA.
Jau ziņots, ka centrā tiks izmitināti ārzemnieki, kas pakļauti skrīningam un robežprocedūrām.
Pagaidu centrs "Rauda" top bijušās skolas ēkā, un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes un veselības pārbaudes un robežprocedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilst Eiropas Savienības (ES) un starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.
"Rauda" būs daļēji slēgta tipa centrs, un tā teritoriju ārzemniekiem patvaļīgi atstāt nebūs ļauts. Ārzemnieki šajā centrā uzturēsies tikai sākotnējo pārbaužu un robežprocedūru laikā, jo saskaņā ar jauno kārtību šajā posmā personām vēl nav atļauts brīvi ieceļot un pārvietoties valsts teritorijā.
Centra telpās tiks izveidotas labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitārajiem mezgliem, un ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, kurā viņi varēs brīvi pārvietoties. Centra nožogotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonas.
"Rauda" centrā būs nodrošināta arī viedā videonovērošana un signalizācija.
Centrā būs iespējams vienlaikus izmitināt līdz 106 personām.
Pērnā gada rudenī Augšdaugavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu nodot valstij daļu no bijušās "Raudas skolas" īpašuma šī projekta īstenošanai.
Lai nodrošinātu centra sekmīgu un drošu darbību, Valsts robežsardze šeit veidos jaunu struktūrvienību ar 36 darbiniekiem, radot jaunas un stabilas darba vietas reģionā.
Pagaidu centrs izvietots 40 kilometrus no Daugavpils.
Projektu īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardze un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, izmantojot ES Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.
Projekts ir daļa no ES Migrācijas un patvēruma pakta īstenošanas pasākumiem. Kopējās izmaksas ir 4 357 463 eiro, no kurām 75% jeb 3 268 097 eiro sedz ES, bet 25% jeb 1 089 366 eiro ir Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekts tiek īstenots Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas periodā, kuras vadošā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija (IeM).