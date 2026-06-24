Jāņu naktī vairāk nekā 20 gadījumos lieli ugunskuri radījuši aizdomas par ugunsgrēku izcelšanos.
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Šodien 10:27
Ugunskuri vai ugunsgrēki? Jāņu naktī VUGD saņēmis desmitiem maldinošu izsaukumu
Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 20 izsaukumus uz vietām, kur dedzināti lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka izcēlies ugunsgrēks.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 96 izsaukumus, tai skaitā 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, savukārt 49 izsaukumi bija maldinājumi.
24 šādi maldinoši izsaukumi notikuši gadījumos, kad iedzīvotāji pamanījuši lielus dūmus vai liesmas no ugunskuriem un viņiem radušās aizdomas, ka ir izcēlies ugunsgrēks, bet atbraukušie glābēji konstatējuši, ka ugunskuri tiek kurināti kontrolēti un apdraudējums nepastāv.
Divos gadījumos ugunsdzēsēji tomēr dzēsuši bez uzraudzības atstātus ugunskurus.