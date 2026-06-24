Traģiska Līgo diena Latvijā: divi cilvēki noslīkuši, vēl viens gājis bojā ugunsgrēkā
Līgo dienā Latvijā noslīkuši divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar ap plkst. 15.30 tika saņemts izsaukums uz Dobeles novada Penkules pagastu, kur cilvēks bija devies peldēties un pazudis. Pārmeklējot ūdenstilpi, glābēji cilvēku atrada, bet tas jau bija miris.
Savukārt neilgi pirms pusnakts tika saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Grundzāles pagastu, kur dīķī slīka cilvēks. Vēl pirms VUGD ierašanās cilvēku bija izdevies izcelt no ūdens, bet arī šajā gadījumā dzīvību glābt vairs nav bijis iespējams.
Jāņu naktī ap plkst. 2 tika saņemts izsaukums Rēzeknē, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā, un ugunsnelaimē gāja bojā cilvēks. Ugunsdzēsēji ar glābšanas masku palīdzību izglāba trīs cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķu aprūpē, bet divi cilvēki no ēkas evakuējās pirms VUGD ierašanās.
Vakar ap plkst. 13.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Plēksnes ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens, kā rezultātā izveidojās stiprs piedūmojums. Ugunsdzēsēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba cilvēku un suni. Cilvēks negadījumā bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē.
Vakar ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega šķūnis, transformators, starpstāvu pārsegums dzīvojamā mājā, neapdzīvota māja, sausā zāle, zaru kaudze, niedres, krūmi, divos gadījumos dārza mājas, vieglā automašīna, galds un vairākos gadījumos atkritumi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 96 izsaukumus, tai skaitā 29 uz ugunsgrēku dzēšanu un 18 uz glābšanas darbiem, savukārt 49 izsaukumi bija maldinājumi.