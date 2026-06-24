Alkohols un sadzīves konflikti: Stradiņos Jāņu naktī palīdzību meklējuši 180 pacienti
Aizvadītajā diennaktī, no 23. jūnija līdz 24. jūnijam, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centrā palīdzību meklēja 180 pacienti, informēja slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa. Nereti traumas bijušas saistītas ar alkohola lietošanu un sadzīves konfliktiem.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) slimnīcā nogādāja 71 pacientu jeb 39% no apkalpotajiem pacientirem, savukārt 109 pacienti jeb 61% pēc palīdzības vērsās paši.
Kopumā stacionēti 22 pacienti jeb 12% no visiem pacientiem. No NMPD atvestajiem pacientiem stacionēts 21%, savukārt no pašatnākušajiem pacientiem stacionēšana bija nepieciešama 6% gadījumu.
Traumu dēļ stacionēti divi pacienti. Viens pacients traumas guva ceļu satiksmes negadījumā, savukārt otram palīdzība bija nepieciešama alkohola reibumā gūtas "neprecizētas izcelsmes" traumas dēļ.
Vakar reģistrētas arī desmit kriminālas izcelsmes traumas, piecas sadzīves traumas un trīs vieglākas traumas, kas gūtas ceļu satiksmes negadījumos. Slimnīcā norāda, ka visbiežāk traumas bija saistītas ar alkohola lietošanu un sadzīves konfliktiem.
Kopumā PSKUS Neatliekamās medicīnas centra darbs svētku laikā noritējis stabili un bez sarežģījumiem, informēja slimnīcā.