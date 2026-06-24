Neskatoties uz brīdinājumiem, Līgo dienā aizturēti vairāki dzērājšoferi
Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, Līgo dienā Latvijā aizturēts liels skaits dzērājšoferu.
Kā informēja Valsts policija, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 20 vadītājus. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā ir noķerts jau 61 transporta līdzekļa vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā.
Visvairāk - septiņi - šādi pārkāpēji vakar noķerti Vidzemē. Pa četriem dzērājšoferiem noķerts Rīgas reģionā, Latgalē un Zemgalē, bet viens - Kurzemē.
14 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Valsts policija sola gan šodien, gan arī vēl rīt pastiprināti uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Valsts policija uzsver, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja aizvadīto svinību laikā lietots alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa, uzsver policisti. Nereti viena savlaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, piebilst policijā.
Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu.
Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau ir gājuši bojā trīs un cietis 51 cilvēks.