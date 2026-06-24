Traģiska Līgo diena uz Latvijas ceļiem: viens bojāgājušais un 16 cietušie
Līgo dienā Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 16 cilvēki, informēja Valsts policija.
Jāņu nakts iesākumā, ap plkst. 21.30, Balvu novada Vīksnas pagastā 1999. gadā dzimis vīrietis ar automašīnu "Audi A6" iebrauca grāvī un mira notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Ja parasti visvairāk avārijās cietušo reģistrē Rīgā, tad Līgo dienā to visvairāk bijis Vidzemē, kur ceļu satiksmes negadījumos cieta astoņi cilvēki. Vēl četri cilvēki vakar cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa diviem - Kurzemē un Latgalē.
Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl divi - elektroskrejriteņu vadītāji, bet viens - gājējs.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 279 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 27 autovadītāji, Latgalē - 76, Zemgalē - 66, Kurzemē - 64, bet Vidzemē - 46 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 583 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.