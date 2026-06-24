Jāņu brīvdienās vilcieni kursēs citādi: kas jāzina pasažieriem
Jāņos elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas.
Tostarp vairākos reisos no Daugavpili, Aizkraukles, Ludzas un Liepājas, kuros svētku dienās ierasti ir lielāks pasažieru skaits, kursēs pagarināti vilcienu sastāvi, maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu sastāvus.
Turklāt šodien ir norīkoti divi papildu reisi līdz Krustpilij un atpakaļ, kas no Rīgas aties plkst. 13.31, bet atpakaļ no Krustpils ceļu sāks plkst. 16.38.
Tikmēr dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Liepājai un atpakaļ, šodien kursēs pēc svētdienas grafika.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.