Latvijas firma apgādājusi krievu okupantu spēkus ar "5.11 Tactical" precēm, liecina pētījums
Ukrainā iebrukušo Krievijas okupantu armija apgādāta ar taktiskā apģērba zīmola “5.11 Tactical” produkciju, ko agresorvalstī importējuši Latvijas, Polijas un Honkongas uzņēmumi. Par to vēsta Rīgā bāzētais Krievijas pētnieciskais izdevums “The Insider”, izmantojot muitas datus.
5.11 tactical clothing worn by Russian troops was imported by Polish, Latvian, and Hong Kong firms— The Insider (@InsiderEng) June 23, 2026
The Insider identified the entities involved in importing branded gear used by participants in the full-scale invasion of Ukraine.https://t.co/eyUIMWkkOZ
Dokumenti liecina, ka okupantu izmantoto preču importu veica Latvijas uzņēmums “SIA MD Met”, kura īpašniece un direktore ir Jeļena Timohina, sadarbojoties ar Honkongas uzņēmumu “NStar Logistics Limited” un Polijas uzņēmumu “Tls Import-Export Sp. z o.o.”. Preču saņēmēji bija attiecīgi Kaļiņingradā reģistrētie uzņēmumi OOO “Laf” un OOO “Partner Tekstil”. Šādi Krievijā tika ievesti krekli, bikses, T krekliņi un cepures ar preču zīmi “5.11 Tactical”.
Uzņēmuma “Tls Import-Export Sp. z o.o.” direktors Iļja Kistovs arī pēc Krievijas invāzijas Ukrainā turpināja regulāri braukt ar automašīnu no Polijas pilsētas Elblongas uz Kaļiņingradu. “The Insider” sazinājās ar šo uzņēmumu, Kistovs uz zvanu neatbildēja, bet klausuli pacēlusī persona pēc būtības neatbildēja uz “The Insider” žurnālista jautājumu, taču informēja, ka Kistovs pašlaik ir izbraucis. Uzņēmumu “SIA MD Met” un “NStar Logistics Limited” kontaktinformāciju neizdevās atrast.
Preču zīmola “5.11 Tactical” produkcija Krievijā tiek plaši tirgota militārā un taktiskā ekipējuma veikalos. Iepriekšējā desmitgadē šo zīmolu bija iecienījuši Krievijas izveidoto Donbasa “tautas republiku” kaujinieki, džihādisti un Čečenijas diktatora Ramzana Kadirova atbalstītāji.